YouTube Shorts arriva in Italia per far guerra a TikTok

YouTube stessa ricompenserà i video di maggior successo con moneta sonante.

È già stato lanciato oltre un anno fa in diversi Paesi YouTube Shorts, il servizio con cui Google conta di far concorrenza a TikTok, e ora è pronto a sbarcare anche in Italia.

A chi non avesse idea di che cosa sia TikTok ricordiamo che si tratta di un'app che consente di registrare, modificare (aggiungendo musica ed effetti) e condividere con facilità dei brevi video: spopola tra giovani e giovanissimi, da tempo non più attratti da piattaforme "per vecchi" come Facebook.

Dopo il lancio iniziale in 26 Paesi, YouTube Shorts raggiunge altri 100 Stati «in cui è presente YouTube, tra cui l'Italia» come spiega Google stessa. Il debutto è fissato per il prossimo 14 luglio ma inizialmente il servizio sarà in versione beta, e verrà ampliato nelle funzionalità con il tempo.

Per differenziarsi dalle alternative - il già citato TikTok, ma anche Instagram Reels - YouTube Shorts offre la possibilità di campionare e riutilizzare l'audio di video già presenti su YouTube per creare nuove opere; ciascuno potrà però decidere se concedere o meno la possibilità agli altri youtuber di utilizzare i proprio contenuti per i propri remix.

I creatori di contenuti che otterranno il maggior successo potranno poi, ogni mese, essere ricompensati da YouTube stessa, che per l'occasione ha attivato lo YouTube Shorts Fund, del valore di 100 milioni di dollari da distribuire tra il 2021 e il 2022: «Siamo entusiasti di poter iniziare a ricompensare i creatori di contenuti per i loro contributi attraverso lo Shorts Fund» scrive Google.