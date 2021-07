La UE ci riprova col caricabatterie unico

La Commissione vuole imporre USB-C a tutti i cellulari e smartphone.

Prima dell'avvento degli smartphone, i cellulari dei vari produttori usavano una selva di connettori diversi per collegare il telefonino al caricabatterie.

I vari connettori facevano tutti il medesimo lavoro, ma erano incompatibili tra loro, e l'unico motivo ipotizzabile per questa situazione era che i produttori volessero tenere legati a sé gli utenti: al momento di cambiare il telefonino, se avessero voluto riutilizzare il caricabatterie, avrebbero dovuto acquistare un altro modello dello stesso marchio. In caso contrario, si sarebbero ritrovati in casa l'ennesimo rifiuto elettronico.

L'Unione Europea decise di intervenire e di spingere tutti i produttori affinché accettassero volontariamente di concordare su un unico standard per il collegamento dei caricabatterie: il connettore micro-USB iniziò così a prendere piede su quasi tutti i modelli di cellulari e smartphone; tranne quelli di Apple, naturalmente, che preferisce sempre fare di testa propria.

L'azienda della Mela ha sempre sostenuto che uniformare dettagli come la porta per la ricarica non fa altro che «inibire l'innovazione» e per questo motivo ha sempre preferito andare contro le tendenze dell'industria (anche se spinte dalla politica), sebbene negli ultimi tempi abbia accettato innovazione come USB-C, adottato su iPad Pro e MacBook Air.

Proprio USB-C sarà, prima del prossimo autunno, al centro di una nuova proposta della Commissione Europea in tema di standardizzazione dei connettori: Bruxelles intende infatti proporlo come connettore unico in sostituzione dell'ormai obsoleto micro-USB.

Secondo una portavoce della Commissione, le autorità della UE avrebbero voluto intervenire prima in materia, ma tutte le questioni legati alla Covid-19 avrebbero rallentato i lavori; ora però sarebbe finalmente giunto il momento di rimettere a calendario l'intervento più volte rimandato.

L'idea di fondo prevederebbe di sostituire gli attuali tre standard - micro-USB, Lightning e USB-C - con il solo USB-C: i caricabatterie (o, meglio i cavi, dato che per lo più ormai sono separabili dai caricabatterie veri e propri) realizzati secondo questo standard sarebbero quindi utilizzabili con ogni smartphone o cellulare.

Con ogni probabilità Apple si dirà contraria, portando le solite motivazioni; d'altra parte, se è vero che la confusione oggi è molto inferiore rispetto a quella che c'era una quindicina di anni fa, poter contare su una sicura compatibilità dei caricabatterie sarebbe decisamente comodo.