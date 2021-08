Linux compie trent'anni

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-08-2021] Commenti

Vi ricordate che cosa stavate facendo alla fine del mese di agosto nel 1991? Magari proprio il giorno 25? Probabilmente no: a distanza di tanti anni è quasi impossibile saperlo.

C'è qualcuno che però sicuramente se lo ricorda. Il 25 agosto 1991, infatti, uno studente finlandese di informatica inviò l'ormai famosa email al gruppo Usenet comp.os.minix con il quale annunciava il debutto di un proprio progetto esclusivamente hobbystico, un sistema operativo scritto da zero per essere un clone libero di Minix.

«Ciao a chiunque usi minix - Sto creando un sistema operativo (gratuito; è solo un hobby; non diventerà grande e professionale come gnu) per i cloni AT 386(486). È in lavorazione da aprile, e comincia a essere pronto. Mi piacerebbe avere un riscontro di qualunque tipo su che cosa piace/non piace in minix, dato che il mio SO in un certo senso gli assomiglia (stessa organizzazione fisica del filesystem (per motivi pratici) tra le altre cose).

Lo studente in questione era naturalmente Linus Torvalds e il sistema operativo in questione, allora ancora privo di un nome, era ovviamente Linux.

Il trentennale della "nascita" (sebbene, come abbiamo visto, i lavori siano iniziati alcuni mesi prima) di Linux può sembrare soltanto una ricorrenza da fanatici dell'informatica, da programmatori: chi usa Linux, in fondo?

Certo, in ambiente desktop la percentuale di utenti è minima, ma Linux è nel tempo diventato la soluzione preferita non solo in ambito aziendale, per i server, ma anche - in tempi più recenti - per gli smartphone: dopotutto, Android è costruito sul kernel Linux.

Il contributo di Torvalds però non si limita a questo: ha dato all'open source una visibilità che il pur benemerito Progetto GNU non era mai riuscito a ottenere: Linux, nel senso del sistema operativo completo e non in quello del solo kernel, gli deve d'altra parte tantissimo e hanno ragione da vendere coloro che, in maniera invero un po' pedante, ricordano che sarebbe meglio parlare di GNU/Linux quando per l'appunto non si sta trattando del kernel soltanto.

Oggi, in realtà, Linux potrebbe tranquillamente smettere di essere considerato "difficile" e "per super-esperti": esistono distribuzioni molto semplici da usare e configurare, che oltretutto hanno il non disprezzabile vantaggio di poter essere aggiornate in maniera sensata (anziché richiedere di attendere lunghi minuti prima dello spegnimento e dell'avvio) e, generalmente, di non andare in pezzi al primo update.

Allo stesso modo, molti ancora si divertono - o forse si difendono - a ripetere che l'unico consiglio che viene dato per risolvere i problemi nel mondo Linux è di «applicare qualche hack e ricompilare il kernel»: un tempo poteva essere davvero una mossa necessario ma oggi, considerato anche l'amplissimo supporto hardware che Linux offre, non è davvero più così.

Il trentesimo anniversario di Linux potrebbe quindi essere l'occasione per dare una chance almeno alle distribuzioni più note e user friendly - come Ubuntu, Fedora, Manjaro e altre ancora - o, almeno, di smettere di lamentarsi delle idiosincrasie di Windows se non si è mai voluto nemmeno mettere un piede nel mondo del pinguino per liberarsene.