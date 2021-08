Cina: videogiochi online solo nei giorni e negli orari indicati dallo Stato

I minori di 18 anni dovranno rispettare rigidissimi limiti per l'accesso alle piattaforme di gioco.

I ragazzi passano troppo tempo davanti ai videogiochi? Qualunque genitore probabilmente risponderebbe di sì, e magari racconterebbe delle difficoltà incontrate nel cercare di strappare i propri figli dallo schermo.

Il governo cinese è dello stesso parere di quei genitori e, così, ha deciso di prendere in mano la situazione: come segnala l'agenzia di stampa (gestita dallo Stato) Xinhua, d'ora in avanti per ogni minorenne ci saranno degli orari ben precisi per utilizzare i videogiochi, anche se la direttiva riguarda soltanto quelli online.

D'ora innanzi si potranno usare giochi online solo dalle 20.00 alle 21.00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica, e negli stessi orari nei giorni di vacanza.

Lo scopo di questo giro di vite è «proteggere in maniera efficace la salute fisica e mentale dei minori» e spingere le aziende cinese che si occupano di giochi a «dare sempre la priorità al bene della società e a rispondere attivamente alle sue preoccupazioni».

Per assicurarsi che tutti rispettino l'obbligo, i fornitori dei servizi di gioco online devono bloccare l'accesso al di fuori degli orari indicati; inoltre dovranno assicurarsi di riconoscere ogni iscritto tramite nomi e cognomi reali, così da rendere più facile l'eventuale rintracciamento di chi provi a non rispettare le nuove regole.

Come ciliegina sulla torta, il governo cinese ha annunciato un'aumento nella frequenza delle ispezioni presso le aziende fornitrici di servizi, sempre al fine di assicurarsi che tutto proceda come previsto.