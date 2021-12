Apple e i MacBook Pro che non si ricaricano da spenti

Il ritorno del connettore MagSafe ha portato con sé qualche problema.

Il nuovo MacBook Pro da 16 pollici, dotato di SoC M1 Max, ha ottenuto una generale l'approvazione sia per la potenza che è in grado di offrire sia per certe caratteristiche da tempo desiderate dagli utenti, come la sparizione della mai troppo apprezzata Touch Bar e il ritorno del connettore MagSafe per la ricarica.

Secondo quanto diversi post su Reddit riportano, però, proprio la fase di ricarica rappresenta un punto debole di questo modello: se è spento, infatti, il MacBook non si ricarica.

Ciò non avviene sempre: la ricarica è impedita quando si verifica una specifica serie di operazioni e situazioni. Nel dettaglio, è necessario innanzitutto che il portatile sia scollegato dalla rete elettrica; che venga spento prima di essere collegato al caricabatterie; e che solo una volta spento il connettore MagSafe venga inserito.

A quel punto, come segnalano gli utenti, si sente un breve suono e il LED del connettore si mette a lampeggiare; la ricarica della batteria, in questo stato, non si avvia mai.

Le particolari condizioni in cui questo fenomeno si presenta possono in parte spiegare perché il difetto non sia stato notato sinora: se infatti quando il MacBook Pro viene spento il caricabatterie è già inserito, oppure se la ricarica avviene tramite la porta USB-C, non c'è alcun problema.

Interpellata da quanti hanno rilevato lo strano comportamento, Apple dapprima ha suggerito delle soluzioni temporanee, che hanno avuto una limitata efficacia ma non sono mai servite a eliminare completamente il malfunzionamento. Ha quindi fatto sapere che indagherà ulteriormente sulla faccenda.

Nell'attesa di novità, i possessori del MacBook Pro da 16 pollici che intendono ricaricare la batteria tramite il connettore MagSafe devono ricordarsi di evitare la combinazione che causa il fallimento dell'operazione: Apple consiglia quindi di ricaricare il computer senza spegnerlo, ma lasciandolo in modalità sleep, oppure tenendo il coperchio aperto (pare che eviti il problema), oppure ancora ricordandosi di collegare il MagSafe prima dello spegnimento.