Microsoft Teams su Android impedisce di chiamare i soccorsi

Per motivi sconosciuti, le chiamate ai numeri di emergenza mandano in crash lo smartphone.

Quando si adopera un software si deve essere preparati alla possibilità che esso contenga dei bug, che possono essere di ogni genere: ci sono bug fastidiosi, bug scomodi, bug seccanti, bug frustranti. E poi ci sono i bug pericolosi.

Di quest'ultimo tipo è quello rilevato nella versione per Android di Microsoft Teams, la piattaforma di comunicazione sviluppata dal gigante di Redmond: in certe condizioni, impedisce di chiamare i numeri di emergenza.

La scoperta è stata fatta dall'utente americana di Reddit KitchenPictures5849: raccontando quanto accadutole, ha svelato come si sia accorta del problema proprio nel momento peggiore.

Aveva infatti bisogno di chiamare un'ambulanza per la nonna (che temeva essere stata colpita da ictus), ma il suo Google Pixel non riusciva a chiamare il 911 (il numero di emergenza negli Stati Uniti): dopo il primo squillo s'era bloccato, impedendole di fare qualsiasi altra cosa.

Dopo aver notato la storia, Google ha avviato le indagini e ha fatto sapere di essere stata in grado di ricreare il problema, anche se soltanto «in certe circostanze specifiche»: ciò significa che il bug non si verificherà troppo spesso, ma anche che comunque non deve essere sottovalutato.

Il problema pare risiedere in «una interazione non prevista tra l'app Microsoft Teams e il sottostante sistema operativo Android». Dato che la causa di tutto sembra astare nell'app, e non in Android, spetta ora a Microsoft intervenire con una correzione.

Dal quartier generale di Redmond hanno già fatto sapere che una nuova versione di Teams per Android è lavorazione, ma non arriverà prima del prossimo anno. Quanto ai dettagli su come un'app possa interferire con il sistema operativo al punto di impedire la chiamata dei numeri di emergenza, ma non le altre telefonate, nessuno pare abbia intenzione di sbottonarsi.

Google ha soltanto fatto sapere che le circostanze che attivano il malfunzionamento prevedono la combinazione di due condizioni: lo smartphone deve utilizzare per lo meno Android 10 e l'utente non deve aver effettuato il login in Microsoft Teams.

Sempre il colosso di Mountain View ha comunque dichiarato che il prossimo 4 gennaio rilascerà un aggiornamento della piattaforma Android collegato al problema in questione, ma senza specificare quale sia detto collegamento.

Nel frattempo, chiunque usi Android 10 o successivi e Microsoft Teams farà bene a verificare di aver eseguito il login nell'app: per ora non ci sono testimonianze circa un'interferenza con i servizi di emergenza di altri Paesi ma, considerato il potenziale pericolo di questo bug, è meglio non correre rischi.

L'emergenza della nonna di KitchenPictures5849 si è peraltro conclusa bene: la donna ha ancora una linea telefonica fissa, e con quella la nipote ha potuto parlare con i soccorritori.