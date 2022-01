Iliad smentisce le voci di fusione e lancia la fibra

Velocità fino a 5 Gbit/s complessivi e una fiera indipendenza, almeno per il momento.

«Andiamo avanti assolutamente da soli per la nostra strada»: così l'amministratore delegato di Iliad, Benedetto Levi, ha dichiarato ai giornalisti per smentire le voci che davano per possibile una fusione tra l'operatore e Vodafone.

Le indiscrezioni in merito parevano in realtà piuttosto solide, provenendo da fonti interne e venendo riportare da agenzie di stampa come Reuters.

Lo stesso Levi, d'altra parte, aveva in un passato recente affermato che la porta per una possibile fusione o acquisizione con un altro operatore (non necessariamente Vodafone) era aperta.

Al momento, però, non c'è nulla di deciso e, anche se ciò non è certamente una garanzia per il futuro, gli utenti di Iliad possono momentaneamente stare tranquilli: le voci di una fusione con Vodafone non erano infatti state accolte molto bene dall'utenza per lo più soddisfatta di Iliad, e forse anche queste reazioni hanno spinto Levi a intervenire personalmente in merito.

L'occasione per i chiarimenti è stata peraltro data da un momento importante per Iliad: il lancio dell'offerta di rete fissa con connessioni in fibra FTTH (nelle aree raggiunte dal servizio) a 15,99 euro al mese per chi è già utente di una delle offerte di telefonia mobili e ha abilitato il pagamento automatico anche con carta prepagata (23,99 euro al mese per tutti gli altri), più un costo di installazione di 39,99 euro.

Per quanto riguarda la velocità di connessione, Iliad promette fino a 5 Gbit/s complessivi in download e 700 Mbit/s in upload su rete OpenFiber con tecnologia EPON Iliad, e ciò richiede qualche spiegazione: «complessivi», in particolare, significa che una porta Ethernet del router Iliadbox fornito in comoda d'uso gratuito potrà arrivare a 2,5 Gbit/s, altre due potranno arrivare a 1 Gbit/s, e il Wi-Fi potrà arrivare a 0,5 Gbit/s.

Le offerte per chi è servito da una rete in fibra ottica ma con tecnologia GPON prevedono invece una velocità massima in download di 1 Gbit/s e in upload di 300 Mbit/s.

Ogni ulteriore dettaglio è disponibile sul sito ufficiale di Iliad.

