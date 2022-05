Radio a onde corte: davvero?

La guerra è sempre più informatica /5

Basterà tutto questo a fermare la guerra, quella vera, fisica, dove la gente muore per davvero? È decisamente troppo presto per dirlo. Ma questa guerra sempre più digitale di certo ci mette di fronte a lezioni importanti, valide per qualunque paese informatizzato; lezioni che forse abbiamo cercato di non affrontare.

Siamo tutti enormemente dipendenti dalla tecnologia e specificamente da un gruppo ristretto di aziende tecnologiche private, più potenti e ricche di interi stati, senza i cui fragili servizi si ferma tutto. Forse è il caso di riflettere sulla sensatezza di questa dipendenza dalla complicazione, partendo da uno spunto: la BBC ha deciso di potenziare i suoi servizi informativi via radio analogica in onde corte, in modo da poter far arrivare le notizie anche in Russia e in Ucraina a chiunque abbia una radio, come ai tempi della Cortina di Ferro.

Ma guardatevi intorno: ce l'avete ancora una radio che riceva non dico le onde corte, ma almeno le onde medie? I vostri figli, nati e cresciuti nell'era dello streaming via Internet e di Spotify, hanno idea di cosa siano le onde medie? Appunto.

