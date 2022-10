YouTube, video in 4K riservati ai soli abbonati?

Alcuni utenti segnalano che per vedere i filmati in risoluzione UHD adesso occorre iscriversi a YouTube Premium.

Nonostante milioni di persone vi accedano ogni giorno, YouTube non è soddisfatta dei propri guadagni, e così sta attivamente cercando nuovi modi per incrementarli.

Il primo di questi è stato visto in azione lo scorso agosto, quando la piattaforma aveva iniziato a proporre - a mo' di esperimento - ad alcuni utenti un numero maggiore dell'usuale di pubblicità non evitabili.

Già ora la normalità prevede che, prima di mostrare un video, YouTube sottoponga all'utente alcuni spot pubblicitari per i quali offre la possibilità di evitare la visualizzazione o, in alternativa, un massimo di due spot (della durata di sei secondi) che lo spettatore deve però forzatamente sorbirsi per intero.

Ebbene, il testo condotto in estate comprendeva la possibilità di aumentare il numero di spot che non si possono evitare a 5, 7, 8 e addirittura 10: praticamente, la durata di una "pausa pubblicitaria" di un normale canale televisivo, o qualcosa del genere.

Stando alle segnalazioni degli utenti di Reddit, ora YouTube sta testando, sempre con un numero limitato di utenti, una nuova modalità per aumentare gli incassi: riservare la visione dei filmati in risoluzione 4K ai soli iscritti a YouTube Premium.

L'idea alla base è evidente: chi ama guardare i video in altissima risoluzione - pensa YouTube - finirà col decidersi per sborsare 11,99 euro al mese pur di potere godere dei propri contenuti preferiti alla massima qualità possibile.

Il piano potrebbe tuttavia non essere così geniale: la cifra richiesta per l'abbonamento mensile è sensibilmente più alta di quella richiesta dalle altre piattaforme di streaming, come Disney+, Amazon Prime Video, o Netflix, almeno nelle configurazioni di base.

Inoltre, finora YouTube Premium non s'è contraddistinto per un'offerta tanto invitante da invogliare orde di utenti a sottoscrivere l'abbonamento: perché ciò accada è necessario probabilmente un motivo più accattivante del semplice ricatto che pone i contenuti in 4K dietro un paywall.