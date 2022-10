Linux salta alla versione 6.0

Linus Torvalds ha rilasciato il nuovo kernel, che integra il supporto alle architetture Raptor Lake e Meteor Lake di Intel e alle GPU RDNA 3 di AMD.

Linus Torvalds, creatore di Linux e «benevolo dittatore» per quanto riguarda la gestione del suo sviluppo, ha rilasciato la versione 6.0 del kernel.

Generalmente, il passaggio a una nuova serie comporta cambiamenti importanti e potenzialmente incompatibili con il passato, ma nel caso di Linux le novità sono incrementali e non ci sono variazioni eclatanti rispetto alla serie 5.x.

Semplicemente, come ha spiegato Torvalds stesso, «come spero sia chiaro a tutti, il cambio del numero di versione ha più a che fare col fatto che ho finito sia le dita delle mani che quelle dei piedi piuttosto che con qualche cambiamento fondamentale»: in altre parole, piuttosto che passare dal kernel 5.19 al kernel 5.20 ha preferito incrementare il major number.

Ciò non vuol dire, però, che Linux 6.0 non porti con sé delle novità. Questa versione integra infatti il supporto alle architetture Raptor Lake e Meteor Lake dei processori Intel e Arc Alchemist delle GPU AMD, oltre alle ultime incarnazioni delle CPU Threadripper, Epyc e a supportare le schede grafiche RDNA 3.

È presente inoltre un supporto iniziale ai laptop basati su SoC Qualcomm Snapdragon, e finalmente viene messo mano al "rallentamento" dei processori AMD introdotto nel 2002 per gestire certi problemi di compatibilità con le specifiche ACPI.

A partire da questa settimana Linus Torvalds si concentrerà quindi sulla versione 6.1 che, a detta del creatore di Linux, introdurrà diversi cambiamenti importanti. Essa dovrebbe inoltre segnare il debutto del linguaggio di programmazione Rust per lo sviluppo del kernel, finora condotto esclusivamente in C (a parte alcuni elementi scritti in assembly).

Chi intendesse installare manualmente il kernel Linux 6.0 può scaricare l'archivio che lo contiene dal sito ufficiale e procedere alla compilazione; la maggior parte degli utenti preferirà tuttavia aspettare che le varie distribuzioni lo integrino.