PC Manager, l'alternativa a CCleaner secondo Microsoft

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-10-2022] Commenti

Gli utenti di Windows conoscono bene i vari programmi esistenti per l'"ottimizzazione" del sistema operativo, il più famoso dei quali è probabilmente il CCleaner di Piriform (azienda acquisita qualche anno fa da Avast, a sua volta più di recente acquisita da Norton).

Queste applicazioni svolgono alcuni compiti effettivamente utili, dall'eliminazione delle voci ormai inutili dal Registro di Sistema alla cancellazione dei file temporanei, passando per la gestione dei software avviati automaticamente e la disinstallazione forzata dei programmi.

A quanto pare Microsoft ha deciso di rilasciare una propria app che svolga tutte queste funzioni e l'ha chiamata Microsoft PC Manager.

Se nell'introdurre PC Manager diciamo «a quanto pare» è perché al momento in cui scriviamo non ci sono ancora annunci ufficiali da parte del gigante di Redmond, ma l'esistenza del software è stata notata da acuni utenti di Twitter e poi resa pubblica.

PC Manager, al momento in beta pubblica si può scaricare da un sito la cui interfaccia è interamente in cinese ma in cui spicca comunque il grosso pulsante blu per il download; una volta installato, il programma è in inglese.

Una volta avviata, l'utility propone un'interfaccia semplice in cui spicca un breve sunto delle risorse di sistema utilizzate (indicazione della RAM occupata e dello spazio utilizzato dai file temporanei), accanto al quale si trova il pulsante Boost.

Premendolo, vengono eseguite alcune operazioni automatiche che liberano la memoria dalla applicazioni che la stanno inutilmente occupando e i file temporanei vengono cancellati.

La schermata principale presenta poi altre quattro sezioni raggruppate nella scheda Cleanup (come indicato nella parte bassa).

Health check esegue una scansione del sistema e indica l'eventuale presenza di elementi da cancellare (come la lista dei file recenti), di minacce, e di programmi che si avviano automaticamente e che si potrebbero disattivare.

Storage management si occupa invece di liberare lo spazio su disco disinstallando applicazioni, eliminando i file molto grandi o eseguendo una scansione approfondita alla ricerca di tutto ciò che può essere eliminato.

Process management è, se vogliamo, una gestione estremamente semplificata di Gestione Attività: consente di chiudere i processi (non di sistema) attivi.

Infine, StartUp Apps elenca quelle applicazioni che vengono avviate automaticamente all'avvio di Windows (anche in questo caso, l'elenco non comprende quei software considerati "di sistema") e consente di disattivarli.

La seconda scheda presente nella zona inferiore della schermata iniziale è denominata Security e consta di tre opzioni, la prima delle quali è un pulsante che consente di effettuare una scansione del PC tramite Windows Defender alla ricerca di eventuali minacce.

La seconda riguarda gli aggiornamenti di Windows Update e permette di scaricare quelli che dovessero mancare.

La terza, Browser Protection, al momento si limita a permettere la scelta del browser predefinito e a impedire che questa possa essere modificata da qualche applicazione.

Allo stato attuale, PC Manager sembra chiaramente non essere in grado di offrire tutte le opzioni presenti nei programmi cui s'ispira, come il già citato CCleaner, anche se può essere considerato un pratico strumento per la gestione di alcune impostazioni utili per mantenere "in forma" il computer, senza dover affrontare i vari menu della schermata Impostazioni.