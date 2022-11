Gli Stati Uniti oscurano Z Library

La più grande biblioteca pirata online non è più raggiungibile, a meno di non rivolgersi a TOR.

La più grande biblioteca online - piena di contenuti messi a disposizione legalmente e, soprattutto, illegalmente - è ora chiusa.

I domini associati con Z Library - a partire da quello probabilmente più noto, z-lib.org - risultano irraggiungibili e, in qualche caso, mostrano il motivo per cui non sono più operativi: un'immagine che recita «Questo dominio è stato sequestrato dal Servizio di Ispezione Postale degli Stati Uniti a seguito di un ordine del tribunale».

A dirla tutta, viene da chiedersi come abbia fatto Z Library a restare operativa tanto a lungo, essendo operativa sin da 2009: raggiungibile tramite molti, diversi domini (z-lib.org, b-ok.org, 3lib.net, b-ok.lat, booksc.org, e altri ancora), offriva oltre 11 milioni di titoli in formato digitale, la maggior parte dei quali in violazione delle leggi sul diritto d'autore.

Ulteriori dettagli circa il sequestro, al momento in cui scriviamo, non sono disponibili, ma la vicenda sembra chiara anche così, soprattutto se si tiene conto che appena una settimana fa l'Authors' Guild, una sorta di sindacato degli scrittori americani, aveva lamentato la mancanza di iniziative proprio nei confronti dell'attività pirata di Z Library.

Un solo punto resta oscuro, in questa vicenda: Z Library stessa, informando gli utenti dei guai che sta passando, non fa riferimento al sequestro dei domini da parte delle autorità ma invece parla di problemi tecnici.

«Ci sono problemi con i server. Il servizio potrebbe essere temporaneamente non disponibile. Ci stiamo lavorando» si legge sull'unica versione di Z Library ancora operativa. Quale? Quella accessibile tramite TOR.

L'indirizzo onion della biblioteca pirata è infatti tuttora raggiungibile, e anche il motore di ricerca pare operativo, anche se l'avvertenza che abbiamo riportato ci ricorda che non tutto procede come al solito.