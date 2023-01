È morto il creatore della Sound Blaster

Sim Wong Hoo, fondatore di Creative Labs, aveva 67 anni.

Oggigiorno sono pochi quelli che, all'acquisto di un nuovo PC, si interessano della scheda audio: la maggior parte delle persone trova perfettamente accettabile utilizzare il chip integrato nella scheda madre.

Negli anni ‘80 e ancor più negli anni '90, però, la questione era molto diversa: il passaggio dai beep dell'altoparlante interno a suoni il più possibile realistici rappresentò una svolta importante, e la scelta della scheda audio era un'operazione da non sottovalutare.

In quel panorama, chi doveva scegliere in che modo equipaggiare il proprio PC per la riproduzione dei suoni non poteva non conoscere i nomi Creative Labs e Sound Blaster, che hanno dominato il mercato fino ai primi anni di questo secolo, quando le schede audio discrete hanno per lo più lasciato il passo alle soluzioni integrate.

Creative Labs è il nome che l'azienda produttrice delle Sound Blaster ha preso negli USA e anche in Italia ma il nome originale, con il quale è stata fondata a Singapore, è Creative Technology; il suo fondatore, presidente e amministratore delegato era Sim Wong Hoo.

Sim Wong Hoo è morto lo scorso 4 gennaio, a 67 anni, mentre la sua creatura - Creative Technology - negli anni ha ampliato i propri interessi, passando dal settore delle schede audio (in cui è tuttora presente) a operare anche nel campo degli altoparlanti e dei lettori MP3, riuscendo ad adattarsi alle variazioni del mercato, pur non rivestendo più il ruolo che aveva una ventina d'anni fa.