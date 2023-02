Mercedes e Cisco portano in auto la videoconferenza

La nuova Classe E includerà Zoom e Webex per restare sempre in contatto con i colleghi di lavoro.

Ricordate il caso del senatore americano che partecipava a una videoconferenza dall'auto, peraltro fingendo malamente di essere in ufficio? Presto, almeno per i possessori di Mercedes, tutto ciò sarà normale.

Grazie a una collaborazione con Cisco, a partire dal prossimo anno le berline Mercedes-Benz Classe E non solo disporranno di videocamera e connettività Wi-Fi e 5G, ma avranno anche l'applicazione di videoconferenza Webex preinstallata.

Secondo Cisco, ciò aiuterà quanti continuano a svolgere il proprio lavoro in modalità ibrida, alternando giorni in cui si recano in ufficio ad altri in cui lavorano da casa, a restare in contatto con i colleghi anche mentre svolgono commissioni, vanno a prendere i figli a scuola o semplicemente sono in viaggio, magari proprio per questioni di lavoro.

Per tranquillizzare quanti si immaginano un aumento degli incidenti a causa di guidatori distratti presi più a guardare lo schermo che la strada, Cisco fa sapere che tutte le chiamate passano in modalità solo audio quando il veicolo è in movimento; il video è abilitato soltanto quando l'auto è parcheggiata.

Pur non usando Apple Car Play o Android Auto ma adottando un sistema operativo proprio, la Classe E del 2024 consentirà l'installazione di diverse applicazioni in aggiunta a Webex, come Zoom ma anche come TikTok, il browser Vivaldi e il gioco Angry Birds.