Reddit in sciopero contro le nuove regole sulle API

È iniziato l'annunciato "sciopero di Reddit" per protesta contro le nuove regole per l'utilizzo delle API da parte di applicazioni di terze, parti, con particolare riferimento all'uso per l'addestramento di IA, che diventerà a pagamento.

Oltre 6.000 subreddit si sono volontariamente oscurati e resteranno così per lo meno fino al 14 giugno (nella maggior parte dei casi) oppure a tempo indeterminato, finché Reddit non farà marcia indietro sulle proprie decisioni.

Altri subreddit, peraltro, potrebbero unirsi alla protesta a seguito delle parole del CEO di Reddit, Steve Huffman, il quale - a detta degli aderenti alla protesta - penserebbe «solo all'imminente IPO» e non avrebbe alcun interesse per il vasto ecosistema nato attorno a Reddit.

A irritare i redditor non ci sono soltanto le nuove regole, ma anche le modalità con cui esse sono state decise e implementate: lamentano che nessuno abbia mai pensato di consultarli, e che non ci sia mai stato un periodo di prova per valutare l'impatto delle novità.

Reddit per ora sembra voler proseguire decisa per la sua strada: resta da vedere se la protesta, che pare destinata a ingrandirsi col passare delle ore, le farà cambiare idea.