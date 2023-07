Windows 11, dopo l'ultimo aggiornamento il menu Start non si apre

Secondo Microsoft la colpa è esclusivamente dei software di terze parti.

Se, dopo aver installato gli ultimi aggiornamenti di Windows 11, il menu Start ha smesso di funzionare, la colpa è proprio di uno degli update, anche se Microsoft è di avviso diverso.

Gli utenti hanno infatti iniziato a segnalare il fenomeno dopo l'installazione dell'aggiornamento KB5028254, che risolve diversi bug scoperti nel sistema operativo ma che, a quanto pare, introduce anche un nuovo problema.

«Dopo aver installato l'aggiornamento KB5028254 o successivi il menu Start potrebbe non aprirsi» ammette Microsoft, aggiungendo però: «sui dispositivi Windows sui quali sono installata app di personalizzazione dell'interfaccia realizzate da terze parti».

Il problema - continua Microsoft - si manifesta sicuramente se è installato il software ExplorerPatcher, ma anche altri programmi potrebbero causarlo, e il motivo ufficiale è che «Questo tipo di app spesso adotta metodi non supportati per raggiungere i propri obiettivi di personalizzazione e, come risultato, può causare conseguenze inaspettate sui dispositivi Windows».

La precisazione che giunge dal quartier generale di Redmond è tutt'altro che superflua: poiché Microsoft ritiene che la colpa sia esclusivamente dei software di terze parti, spetta a essi rilasciare una versione aggiornata che riporti la situazione alla normalità.

In altre parole, Microsoft non rilascerà mai una correzione appositamente realizzata per affrontare questo malfunzionamento poiché, dal suo punto di vista, Windows 11 in realtà funziona perfettamente: sono i software che modificano la UI in maniera non autorizzata, o quantomeno non supportata, ad avere difficoltà.

A quanti ancora non avessero installato l'aggiornamento KB5028254 Microsoft consiglia di disinstallare le app di terze parti che modificano l'interfaccia prima di procedere con l'update. Se invece l'aggiornamento è già stato installato e il problema ha già iniziato a manifestarsi, Microsoft si limita a consigliare di contattare il supporto dell'app.