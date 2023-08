Edge scatterà screenshot di ogni pagina visitata

Ma non è chiaro a che scopo.

C'è una nuova funzionalità che lascia un po' perplessi nelle versioni di sviluppo Dev e Canary di Edge, il browser di Microsoft.

Accessibile aprendo il menu Impostazioni -> Privacy o digitando nella barra degli indirizzi edge://settings/privacy, si chiama Salva screenshot del sito per la cronologia e la descrizione che l'accompagna recita Prenderemo degli screenshot dei siti visitati e li salveremo per poter rivisitare rapidamente i siti desiderati dalla cronologia.

Come impostazione predefinita questa funzionalità è disattivata, ma sarebbe comunque bello saperne di più.

Dove vengono salvati gli screenshot? Vengono anche sincronizzati tramite le funzionalitàlegate all'account Microsoft? Che protezioni sono messe in campo dal punto di vista della riservatezza? E soprattutto: che vantaggio dovrebbe esserci rispetto alla semplice riapertura del sito tramite la cronologia?

Da Microsoft per ora non sono arrivate risposte a queste domande. Qualcuno suggerisce che il sistema possa aiutare nella lettura delle pagine offline, un po' come fa Firefox Pocket, ma il fatto che Edge parli esplicitamente di screenshot e non di intere pagine salvate lascia pensare che il browser di Microsoft scatti l'istantanea di una schermata (e dunque generalmente ottenga solo parte di una pagina), ossia fornisca all'utente un'immagine inadatta per la lettura offline.

Al momento, insomma, le perplessità sono più che lecite; confidiamo che Microsoft le sciolga prima dell'arrivo della funzionalità nella versione stabile di Edge.