Windows 11, conto alla rovescia per l'arrivo di Copilot

Manca meno di una settimana all'arrivo della IA nel sistema con un aggiornamento che include diversi altri miglioramenti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-09-2023] Commenti (1)

È stato fissato per il prossimo martedì, 26 settembre, il rilascio del prossimo aggiornamento delle funzionalità di Windows 11, che ancora non porta la versione del sistema a 23H2 ma si limita a potenziare la versione 22H2.

Le novità che esso porterà con sé sono già note in parte e attese da tempo, poiché includono diversi miglioramenti attesi dagli utenti e che originariamente si pensava avrebbero fatto parte proprio di 23H2; comprendono innanzitutto l'introduzione dell'intelligenza artificiale Copilot nel sistema.

Proprio quest'ultima è forse la funzionalità più chiacchierata e che maggiormente sarà messa alla prova nel corso dell'autunno: le prime impressioni, ricavate dalle versioni di sviluppo, mostrano un sistema che rende più semplice interagire con il sistema anche nella ricerca e nell'utilizzo delle varie impostazioni, ma che è anche tutt'altro che perfetto.

Copilot consente infatti di regolare diverse (ma non tutte) opzioni di Windows, di avviare applicazioni, e di formulare domande alle quali la IA fornirà risposte in maniera del tutto analoga a quanto fa la IA integrata in Bing.

Copilot è tutto ciò che Cortana sarebbe dovuta essere, e si presenta sulla carta come migliore: sarà ora l'esperienza degli utenti a rivelare se Microsoft si sia mossa nella giusta direzione.

Le altre novità introdotte da Windows 11 23H2 comprendono un aspetto rinnovato e più moderno per Esplora File, la cui interfaccia ora mostra in maniera più chiara i file recenti e quelli preferiti, oltre a integrare meglio il programma nell'aspetto complessivo di Windows 11.

Ancora, 23H2 introduce una versione migliorata di Windows Backup, per facilitare la migrazione da un PC all'altro spostando non soltanto i file ma anche le impostazioni personalizzate e salvandole nel cloud e tenendo traccia delle app installate tramite il Microsoft Store.

Per gli utenti di schermi touch che adoperano lo stilo debutta Ink Anywhere, che consente di scrivere con il pennino in qualsiasi casella di testo di Windows (il sistema provvederà poi a trasformare la scrittura in testo), mentre lo Strumento di Cattura guadagna il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) presenti negli screenshot, oltre alla capacità di nascondere automaticamente indirizzi email e numeri di telefono nelle immagini.

L'app Foto, infine, diventa capace di sfocare automaticamente lo sfondo delle fotografie (secondo parametri che l'utente può personalizzare), facendo così risaltare il soggetto, e Paint guadagna il supporto ai livelli e la capacità di rimuovere automaticamente gli sfondi.

A mancare in questo update sono altri piccoli aggiornamenti annunciati ma che probabilmente non debutteranno prima di 23H2, come il supporto ai file RAR e 7Z, il controllo dei LED RGB, e la possibilità di separare i programmi raggruppati sulla barra delle applicazioni.

Qui sotto, il video di presentazione realizzato da Microsoft per l'occasione.