Il torrent più vecchio compie vent'anni

Si tratta del film amatoriale The Fanimatrix.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-09-2023] Commenti

Quanto "vive" un file condiviso tramite BitTorrent? Per quanto tempo resta disponibile nella Rete, prima che ogni persona che ne possiede una copia cessi di condividerlo?

Potenzialmente molti anni, come dimostra lo stato del film amatoriale The Fanimatrix (evidentemente ispirato a The Matrix), condiviso sotto forma di .torrent nel settembre 2003 e tuttora scaricabile.

Girato in soli 9 giorni e con un budget di 800 dollari (la metà dei quali spesa per una giacca di pelle), The Fanimatrix è il torrent più vecchio ancora in circolazione e, foss'anche solo per questo, merita una certa considerazione.

A ciò si può aggiungere anche il fatto che la sua esistenza ha dimostrato come sia possibile, pur disponendo di pochi mezzi, dar vita a un prodotto creativo e diffonderlo anche senza poter contare sui grandi canali di distribuzione grazie a tecnologie come, per l'appunto, BitTorrent.

Gli autori del film in effetti si erano inizialmente rivolti a canali più tradizionali, ma senza successo; avevano poi considerato l'opzione di metterlo a disposizione su un proprio server collegato al web, ma i costi si erano rivelati proibitivi. Dato che allora YouTube ancora non esisteva, era necessaria una soluzione alternativa a quelle disponibili ma impraticabili.

Questa arrivò grazie all'esperto informatico del gruppo, Sebastian Kai Frost, il quale decise di puntare su BitTorrent: «Pareva promettente perché era capace di adattarsi affinché con il crescere della popolarità del file crescesse anche la banda condivisa. Sembrava la soluzione ideale».

Il torrent di The Fanimatrix venne creato il 28 settembre 2003, e debuttò insieme a un tracker operante sulla macchina Linux di Frost stesso.

«Non mi sarei mai aspettato che diventasse il torrent più vecchio del mondo ma, adesso che lo è, mi piacerebbe che continuasse a esserlo» ha dichiarato Frost a TorrentFreak. «Lo terrò attivo finché mi sarà possibile. Ed è rincuorante vedere una comunità che si raccoglie attorno a questo torrent, sebbene in genere i trasferimenti siano ormai pochi, e che lavora per tenerlo vivo e attivo».

Considerata la popolarità raggiunta in occasione del ventesimo anniversario, ma non riuscendo a festeggiarlo, il regista del film, Rajneel Singh, sta pensando di organizzare «qualcosa di speciale» in occasione del venticinquesimo; i piani, stando a quanto ha rivelato Frost, comprendono una nuova clip girata con il vecchio cast, e forse anche la produzione di oggetti di merchandising.