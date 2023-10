Windows 11, Copilot è lento e buggato

Delusione da parte degli utenti, che già si immaginavano a chiacchierare col PC.

Forse non è poi un male se Microsoft ha deciso di non concedere agli utenti di Windows 11 dell'Unione Europea l'accesso alla IA Copilot integrata nel sistema operativo.

Quanti negli USA hanno già avuto modo di provarla grazie all'installazione del Moment 4 non hanno esitato a definire buggy il comportamento dell'assistente e, sebbene ci si possa aspettare che una tecnologia tanto nuova non si comporti perfettamente, il risultato è piuttosto frustrante.

Alcuni problemi sono stati riconosciuti da Microsoft stessa, che ne fa menzione sulla pagina ufficiale dedicata all'aggiornamento che ha introdotto Copilot.

L'azienda riconosce per esempio che la funzionalità Narrator, ossia l'app di lettura dello schermo, «non funziona come ci si aspetta» con le pagine che contengono test come i Captcha, non riesce a identificare correttamente il pulsante Rimuovi un'immagine e ha difficoltà anche nel pronunciare i nomi di pulsanti o finestre di dialogo.

Al di là di bug come questi, che Microsoft promette di risolvere nei prossimi giorni, Copilot si dimostra poco "reattivo", e anche questa caratteristica non è sorprendente.

Diversi utenti si lamentano del fatto che eseguire un comando tramite Copilot - che si tratti di agire su un'impostazione di Windows o di eseguire una ricerca nel web - richiede generalmente più tempo che eseguire da sé la medesima operazione.

Il motivo è evidente: Copilot riceve il comando, deve interpretarlo (comunicando quindi con i server di Microsoft), poi annuncia di stare eseguendo l'operazione, quindi procede. Spesso una combinazione di tasti consente di arrivare allo stesso obiettivo in maniera più efficiente.

Non è che Copilot non funzioni del tutto, insomma; soltanto, mantiene meno di ciò che promette e di ciò che gli utenti sognavano quando l'annuncio dell'integrazione della IA in Windows è stato fatto. Prima di arrivare a comunicare con un PC come si farebbe con HAL 9000 di 2001 Odissea nello Spazio (tendenze omicide a parte) servirà ancora diverso tempo.