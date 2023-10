Meta, 13 euro per usare Facebook e Instagram in Europa

I piani a pagamento senza pubblicità debutteranno nelle prossime settimane.

10 euro al mese per un account Facebook o Instagram, e 6 euro (sempre al mese) per ogni account collegato (quindi 16 euro per usare Facebook e Instagram con la medesima identità): è questo il piano che Meta conta di introdurre in Europa le versioni a pagamento dei propri social network.

La notizia viene dal Wall Street Journal, il quale precisa anche che per accedere a una delle due piattaforma da smartphone sarà necessario spendere non 10 ma 13 euro («quasi 14 dollari»), poiché nel calcolare il prezzo dell'app bisogna comprendere anche la quota che finisce nei forzieri di Apple e di Google.

In cambio dell'abbonamento, gli utenti non vedranno spot pubblicitari e i loro dati non saranno venduti o ceduti a chicchessia: quest'ultima è d'altra parte la preoccupazione principale della UE e proprio ciò che ha spinto Meta a ideare i piani a pagamento, confidando di non venire così bandita dal Vecchio Continente.

La novità dovrebbe debuttare nelle prossime settimane e, al di là delle preoccupazioni nei confronti della UE, non è esattamente un inedito: anche Snapchat e X hanno iniziato a proporre piani in abbonamento, aggiungendovi alcuni servizi speciali non disponibili a chi adotta i piani gratuiti, nella speranza di monetizzare in maniera solida la vasta base di utenti di cui dispongono. L'articolo continua qui sotto.

Per quanto riguarda Meta, però, sembra che siano state proprio le azioni della Commissione Europea a spingerla in questa direzione, e in particolare la multa da 1,2 miliardi di euro per violazione delle leggi sulla privacy inflitta lo scorso maggio.

«Meta crede nel valore dei servizi gratuiti, supportati da spot personalizzati» ha dichiarato un portavoce. «D'altra parte, continuiamo a sondare opzioni diverse per assicurarci di essere in regola con le norme, sempre in evoluzione. Al momento non abbiamo altro da dire».