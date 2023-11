Xbox, dal 12 novembre gli accessori di terze parti cesseranno di funzionare

Soltanto i controller originali avranno la benedizione di Microsoft.

Il mese di novembre non è foriero di buone notizie per i possessori di Xbox che usano, magari con assoluta soddisfazione, accessori non originali, come i controller di terze parti.

A partire dal 12 novembre, infatti, questi cesseranno di funzionare: la console mostrerà uno scarno messaggio di errore accompagnato dal codice 0x82d60002 e semplicemente, da quel giorno in avanti, consentirà l'utilizzo dei soli accessori originali.

Se la notizia è già nota è perché il messaggio, sta in realtà già apparendo anche se per ora i controller di terze parti continuano a funzionare: i giocatori hanno però meno di quindici giorni per poter continuare a goderseli.

Interrogata in merito da Windows Central, Microsoft ha risposto che, mentre gli accessori originali «sono progettati e prodotti seguendo certi standard di qualità per quanto riguarda prestazioni, sicurezza e protezione», quelli «non autorizzati possono compromettere l'esperienza di gioco sulle console Xbox (Xbox One, Xbox Series X/S)».

A quanto pare, quindi, i produttori di accessori compatibili hanno i giorni contati. Ufficiosamente, però, si parla dell'intenzione di Microsoft di allargare il programma di licenze per quanto riguarda la produzione di accessori di terze parti.

È possibile, quindi, che la mossa di questi giorni preluda a un annuncio rivolto ai produttori di hardware, invitati a partecipare a un nuovo sistema di licenze: se accetteranno, i loro prodotti funzioneranno con Xbox; in caso contrario, semplicemente saranno bloccati.