Grazie a JavaScript, il System 7 torna in vita nel browser

L'emulatore open source è opera del programmatore Leonardo Russo.

21-11-2023

Se siete utenti di computer Mac da parecchio tempo e ancora ripensate con nostalgia ai tempi del System 7 (rilasciato ormai oltre 30 anni fa), esiste un sito che può riportarvi in qualche modo a quei tempi.

Mini vMac emula infatti in JavaScript il funzionamento del vecchio sistema per i computer di Apple. Il codice è opera di Leonardo Russo, che l'ha rilasciato come open source e si appoggia a GitHub per ospitare la propria opera.

Il System 7 rappresentò un momento importante nell'evoluzione del sistema operativo di Apple - che assumerà il nome di Mac OS soltanto con la release successiva - e segnò l'introduzione dei processori PowerPC sui Mac al posto dei Motorola della serie 68000 usati fino a quel momento.

Certamente, visto con gli occhi di oggi il System 7 appare un po' primitivo, a partire dal fatto che l'intera interfaccia è in bianco e nero. Se però si pensa che nel 1991 Windows era alla versione 3.0 e che diverse funzioni che oggi diamo per scontate non esistevano nel mondo Microsoft, mentre già esistevano sui computer Apple, si può più facilmente apprezzare l'importanza di quel sistema.

Mini vMac "pesa" appena 6 Mbyte e può quindi rapidamente essere scaricato e usato all'interno del browser.