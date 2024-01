Nintendo, la Switch 2 potrebbe debuttare già quest'anno

Secondo le ultime indiscrezioni, la prossima console avrà uno schermo LCD da 8 pollici.

Sono ormai passati oltre sette anni dalla presentazione della console Nintendo Switch, che ha riconquistato i giocatori dopo l'accoglienza decisamente fredda riservata alla Wii U.

I tempi sembrano dunque ormai maturi per il lancio di una Switch 2 ma le voci di corridoio che si sono inseguite negli ultimi due o tre anni non hanno mai trovato conferma.

Ora però sembra proprio che il 2024 sarà l'anno del lancio del successore della Switch. Bloomberg segnala infatti che Nintendo sarà la responsabile di un aumento importante della produzione di display per console: ne avrebbe ordinati infatti 14,6 milioni di unità.

Le indiscrezioni affermano che Sharp stia producendo, già dal maggio dell'anno scorso, pannelli LCD da 8 pollici per una non meglio specificata «console di nuova generazione» e che l'azienda sia da allora in stretto contatto con il produttore di detta console.

Poiché i legami tra Sharp e Nintendo sono noti (è stata Sharp a fornire gli LCD per la prima Switch), la conclusione è stata ovvia; le ultime voci circa l'entità dell'ordine operato da Nintendo non farebbero che confermare tutto ciò.

Se davvero avrà uno schermo LCD da 8 pollici, la Switch 2 riuscirà a soddisfare i giocatori che chiedono uno schermo più grande, raggiungendo e superando in termini di dimensioni tutte le altre console portatili - Steam Deck, ROG Ally e via di seguito, tranne la Legion Go - ma allo stesso tempo deluderà quanti speravano in una Switch 2 con schermo OLED.

La prima Switch ha debuttato con uno schermo LCD da 6,2 pollici; poi è stata introdotta la versione OLED con schermo da 7 pollici. Molti speravano in una Switch 2 con display OLED (possibilmente più grande del precedente) ma a quanto pare questi saranno delusi; probabilmente la versione OLED debutterà in seguito.

L'adozione di uno schermo LCD dovrebbe consentire di contenere il prezzo finale della console: un dettaglio utile a spingere le vendite in un periodo in cui l'economia non è particolarmente florida.

Per quanto riguarda i componenti interni della nuova console non ci sono indicazioni sicure: al momento le ipotesi più quotate parlano di un SoC Nvidia Tegra T239, 8 Gbyte di RAM LPDDR 5, 64 Gbyte di eMMC e supporto alle tecnologie di upscaling DLSS 2 e FSR 3.