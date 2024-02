TIM, aumenti fino a 2,49 euro al mese

La nuova ondata di rimodulazioni colpisce i titolari di piani ricaricabili per la telefonia mobile.

Verso la metà di gennaio, TIM annunciò una rimodulazione di alcune offerte ricaricabili di telefonia mobile: a partire dal prossimo 4 marzo il canone mensile aumenterà di 1,99 euro.

I titolari delle offerte interessate da questi aumenti sono già stati avvisati per tempo dall'azienda, e hanno già avuto la possibilità di recedere senza costi dal piano sottoscritto oppure di accettare il "contentino" che accompagna gli aumenti: a seconda dei piani, l'aggiunta di 50 Gbyte di traffico mensile o l'abilitazione alla rete 5G.

La mossa, stanti gli annunci fatti alla fine del 2022 non ha davvero sorpreso nessuno, ma ora TIM ha annunciato una nuova ondata di aumenti.

Sempre a partire dal mese di marzo, altre offerte di telefonia mobile vedranno crescere le tariffe: a seconda del piano, l'aumento potrà andare da 0,99 euro a 2,49 euro al mese.

Anche in questo caso TIM offrirà il "contentino": 50 Gbyte di traffico in più al mese oppure l'accesso alla rete 5G; queste possibilità non saranno però disponibili per i titolari dell'offerta TIM Unica Power, i quali subiranno la rimodulazione senza nulla in cambio.

TIM sta inviando in queste ore gli SMS che annunciano la novità agli utenti, i quali hanno tempo fino al prossimo 6 aprile per esercitare il diritto di recesso (eventualmente cambiando contestualmente operatore) senza alcuna penale; lo si può fare utilizzando la documentazione disponibile online.