Da Nvidia un chatbot con IA che si installa sul Pc

Sbircia tra i file dell'utente per svolgere quasi alla perfezione il ruolo di assistente digitale.

Tutti i chatbot animati da un'intelligenza artificiale diventati popolari negli ultimi mesi condividono un dettaglio comune: per interagirvi è necessario essere connessi a Internet, e la loro conoscenza è limitata a quanto sia disponibile pubblicamente.

È difficile quindi considerarli dei veri assistenti digitali: per poter svolgere questo compito dovrebbero avere accesso ai dati personali dell'utente, ai suoi appuntamenti, alle sue foto, ai suoi documenti. Ma non è una buona idea condividere tutta la propria vita con una IA che sta su un server posto in qualche datacenter chissà dove...

La demo appena rilasciata da Nvidia affronta questo problema. Si chiama Chat with RTX ed è un chatbot con IA che gira in locale: lo si installa sul proprio PC ed esso acquisisce le informazioni che vi trova sotto forma di documenti e non solo.

Per funzionare, Chat with RTX richiede la presenza di un certo hardware specifico: serve infatti una scheda video Nvidia della serie RTX 30 o successiva, che disponga di almeno 8 Gbyte di VRAM. È inoltre necessario che il sistema operativo sia Windows 10 o Windows 11.

La IA supporta diversi formati di file - txt, pdf, doc, docx, xml - e può essere addestrata anche sottoponendole degli URL, come per esempio quelli che rimandano a video pubblicati su YouTube e rilevanti per i gusti e la vita dell'utente.

Nvidia suggerisce che questa possibilità possa tornare utile per esempio quando si cercano consigli per viaggi che siano «basati sui contenuti presenti nei video dell'influencer preferito», o magari per trovare informazioni nascoste in video tecnici o istruttivi.

Chat with RTX si presenta insomma come più sicuro - non condivide nulla con terze parti - e più preciso di un generico chatbot, dato che ha accesso a informazioni importanti per l'utente.

D'altra parte, è una demo, e non bisogna aspettarsi miracoli o le rifiniture tipiche di un prodotto completo.

Chat with RTX è comunque disponibile gratuitamente per tutti, così che ciascuno possa farsi personalmente un'idea delle sue capacità e di ciò che potrebbero davvero fare gli assistenti digitali di domani.

Qui sotto, il video ufficiale di presentazione.