Apple ora punta ai robot domestici

Immagine generata con DiffusionArt

Abbandonata l'idea di costruire un'auto elettrica a guida autonoma, Apple s'è trovata a dover risolvere il problema di come riutilizzare tutti gli sviluppi accumulati negli anni e le soluzioni tecnologiche approntate, allo scopo di trarre qualche vantaggio dal mare di denaro investito nel progetto cancellato.

Secondo quanto riporta Bloomberg, l'azienda di Cupertino avrebbe deciso di incanalare tutta la tecnologia già pronta nello sviluppo di «robot domestici personali».

L'idea - attualmente nelle fasi iniziali di progettazione - prevederebbe un robot capace di seguire l'utente all'interno della casa e - si spera - capace anche di rendersi utile in qualche modo.

Un progetto parallelo prevederebbe un «dispositivo da tavolo che usa la robotica per regolare uno schermo». Una prima applicazione per questo tipo di dispositivi riguarderebbe le videochiamate: l'apparecchio sarebbe sempre in grado di orientarsi verso il viso dell'utente.

Entrambe queste possibilità derivano da «fonti interne» su cui Bloomberg non fornisce informazioni più precise e che non hanno rivelato molto altro: le informazioni vanno pertanto prese con le pinze, ma certamente non sono del tutto inverosimili.

Un robot domestico equipaggiato con una intelligenza artificiale adeguatamente sviluppata potrebbe risultare davvero utile, specialmente per quegli utenti che siano anziani o abbiano qualche problema di mobiità; è tuttavia difficile immaginare che un prodotto di questo tipo, veramente utile e ben funzionante, possa arrivare sul mercato nel giro di pochi anni.