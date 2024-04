L'algoritmo di ricarica che raddoppia la vita utile delle batterie

Usando corrente modulata le batterie agli ioni di litio durano molto di più.

Immagine generata con DiffusionArt

Gli innegabili vantaggi delle batterie agli ioni di litio ne hanno provocato l'adozione in un'infinità di applicazione, dai telefonini alle auto elettriche.

Come qualsiasi utente di smartphone certamente sa, queste batterie non sono eterne: dopo un certo numero - elevato, certo, ma non infinito - di cicli di ricarica devono essere sostituite, poiché le loro prestazioni si degradano in maniera irreversibile.

Un gruppo di ricercatori tedeschi ha però scoperto un sistema per allungare la vita delle batterie agli ioni di litio, modificando il processo di ricarica in maniera tale da ritardarne l'usura.

Di regola, le batterie vengono ricaricate usando corrente continua. Nel tempo, ciò causa però un ispessimento dell'interfaccia a elettrolita solido (SEI) dell'anodo e danneggia la struttura in grafite degli elettrodi e del catodo, portando alla nota perdita di capacità delle batterie che hanno sopportato ormai parecchi cicli di ricarica.

I ricercatori hanno ideato allora un protocollo per la ricarica che adotta una corrente modulata (o pulsata), in cui l'ampiezza della corrente non resta costante ma varia: l'utilizzo di questo protocollo ha comportato un minor ispessimento della SEI e minori danni alle strutture degli elettrodi.

Queste fenomeno - hanno spiegato i ricercatori - è dovuto al fatto che la corrente modulata causa una «distribuzione omogenea» degli ioni di litio nella grafite, riducendo così lo stress meccanico e, di conseguenza, i danni.

I test condotti a seguito della scoperta hanno portato a sviluppare una tecnica per la ricarica che consente di raddoppiare la vita utile delle batterie agli ioni di litio (mantenendo una capacità dell'80%).