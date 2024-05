UE: anche iPadOS deve aprirsi alle app di terze parti

La Commissione Europea definisce “gatekeeper” anche il sistema operativo dei tablet di Apple.

Lo scorso settembre, l'Unione Europea classificò come «gatekeeper» iOS, Safari e l'App Store di Apple: in pratica, li accusò di impedire la concorrenza e lo sviluppo di alternative.

Così, in ottemperanza al Digital Markets Act, entrato in vigore lo scorso 7 marzo, Apple dovette adempiere a tutta una serie di obblighi per togliere da quei suoi tre prodotti la qualifica di gatekeeper.

Da allora, per esempio, gli utenti di iPhone possono installare applicazioni che non provengono dall'App Store, seppure con alcune restrizioni che hanno tutta l'aria di essere state create ad arte per arginare gli effetti delle decisioni di Bruxelles.

In questo scenario resta un po' ai margini iPadOS, separato da iOS nel 2019.

I due sistemi non sono poi troppo diversi e, anzi, condividono gli stessi numeri di build ma il fatto è che la UE si è concentrata su iOS, iniziando a indagare su iPadOS soltanto quando la proclamazione di iOS come gatekeeper è diventata ufficiale.

Ora quelle indagini si sono concluse e, come ci si poteva aspettare, anche iPadOS è andato a fare compagnia al fratello nell'elenco dei gatekeeper: anche per esso, pertanto, scattano gli obblighi di apertura ai software di terze parti.

«Apple ha ora sei mesi per garantire il pieno rispetto degli obblighi del DMA da parte di iPadOS» scrive la Commissione, sottolineando come «Apple sfrutti il proprio, enorme ecosistema per scoraggiare gli utenti dal passare ad altri sistemi operativi per tablet».

La partita resta aperta: la UE continua a vigilare sulla reale applicazione del DMA da parte delle aziende interessate, cosa di cui la Commissione Europea, non pare troppo convinta, mentre Apple e soci paiono cercare di sottrarsi il più possibile alle nuove regole.