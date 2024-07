L'iPhone pieghevole arriverà nel 2026

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-07-2024] Commenti

Immagine generata con DiffusionArt

Sono ormai anni che se ne parla, e i maggiori concorrenti hanno tutti immesso sul mercato almeno un prodotto della stessa categoria, ma stando alle ultime indiscrezioni Apple starebbe finalmente facendo sul serio per quanto riguarda la realizzazione di un iPhone pieghevole.

Le nuove voci di corridoio sono state raccolte da The Information, che afferma di aver parlato con due fonti interne, le quali hanno naturalmente chiesto di restare anonime.

Dando seguito a quanto rivelato già lo scorso febbraio, l'azienda della Mela avrebbe deciso di realizzare un iPhone che si chiude a conchiglia, sul modello del Samsung Galaxy Zeta Flip, e avrebbe assegnato al progetto il nome in codice V68.

Il dispositivo, una volta aperto, avrebbe all'incirca le stesse dimensioni degli attuali iPhone tranne che per lo spessore: da questo punto di vista sarebbe invece molto più sottile, scelta operata per assicurarsi che, una volta chiuso, l'iPhone pieghevole non sia troppo ingombrante o fastidioso.

Tutto il tempo trascorso dalle prime voci che davano per imminente un iPhone pieghevole a oggi sarebbe stato utilizzato da Apple per trovare una soluzione al problema comune di questo genere di dispositivi, ossia le pieghe che appaiono sullo schermo nella zona in cui esso viene richiuso, e che non fanno altro che peggiorare con il passare del tempo.

Se tutto andrà bene, l'iPhone pieghevole dovrebbe arrivare nel 2026. Due anni, specialmente in questo settore, possono essere molto lunghi, e il progetto potrebbe quindi ancora rischiare di venire cancellato anche perché, sempre stando a quanto rivelano le fonti interne, i progettisti di Apple si trovano attualmente davanti a un ulteriore problema di non semplice soluzione.

Starebbero infatti «faticando a inventarsi un numero sufficiente di funzionalità accattivanti, tali da convincere gli utenti a desiderare un iPhone pieghevole, soprattutto considerato l'elevato prezzo di vendita rispetto a quello dei telefoni che non si piegano».

Insomma, Apple ha trovato il modo di realizzare un iPhone pieghevole, ma la domanda che la preoccupa è: qualcuno lo vorrà?