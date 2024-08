Volkswagen porta i videogiochi sulle auto

Da metà settembre i titoli di AirConsole si potranno giocare sui veicoli elettrici.

Immagine generata con DiffusionArt

A partire dalla metà di settembre, diversi veicoli elettrici prodotti da Volkswagen avranno un optional in più: i videogiochi.

L'azienda tedesca ha infatti stretto un accordo di collaborazione con AirConsole per eseguire la piattaforma di quest'ultima sulle linee ID.7, ID.5, ID.4 e ID.3 nonché sulle nuove Passat, Tiguan e Golf.

Il sistema, dedicato ai cosiddetti casual gamer, prevede l'utilizzo di almeno uno smartphone. Una volta avviata l'app AirConsole sul display della vettura (il VW Active Info Display), sarà necessario eseguire la scansione di un codice QR dal telefonino per garantire la connessione con l'auto: l'operazione dovrà essere ripetuta da tutti coloro che vorranno partecipare al gioco.

AirConsole funziona soltanto quando l'auto è ferma, e Volkswagen non è la prima casa automobilista a offrirne i servizi ai propri clienti: BMW già dallo scorso anno consente di fare lo stesso, mentre Tesla fino all'inizio di quest'anno ha consentito di accedere a Steam dai cruscotti di alcuni modelli.

È evidente che la possibilità di usare videogiochi sul veicolo - che, come ricordavamo, è possibile sfruttare soltanto ad auto ferma - è pensata per intrattenere i passeggeri nei momenti di sosta in generale e in particolare durante quelli più lunghi, come le ricariche.