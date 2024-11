ChatGPT Search, il motore di ricerca con la IA

La sfida a Google e Microsoft è lanciata.

Immagine generata con DiffusionArt

Era solo questione di tempo prima che accadesse: OpenAI ha lanciato ChatGPT Search, un motore di ricerca gestito dalla sua intelligenza artificiale.

«ChatGPT è ora in grado di effettuare ricerche sul Web in modo molto migliore rispetto al passato» spiega OpenAI nel post di presentazione.

«È possibile ottenere risposte rapide e tempestive con collegamenti a fonti web pertinenti, per le quali in precedenza era necessario rivolgersi a un motore di ricerca. Questo unisce i vantaggi di un'interfaccia in linguaggio naturale al valore di punteggi sportivi aggiornati, notizie, quotazioni azionarie e altro ancora» aggiunge ancora l'azienda.

L'interazione con ChatGPT Search è analoga a quella con un motore di ricerca tradizionale - si digita ciò che si intende cercare in una casella apposita - ma allo stesso tempo diversa: anziché indicare le parole chiave, la modalità migliore è porre una domanda in linguaggio naturale, «come si farebbe in una conversazione» sottolinea Sam Altman, CEO di OpenAI.

Tutto ciò è l'avverarsi dei peggiori incubi di Google, che sin dal debutto delle intelligenze artificiali teme una loro irruzione nel settore dei motori di ricerca; è un incubo anche per Microsoft, che proprio dell'integrazione con Bing ha fatto uno dei punti di forza del suo Copilot.

La maggiore comodità di ChatGPT Search dovrebbe risiedere nella capacità di rispondere efficacemente a questioni complicate, evitando all'utente di dover scandagliare un'infinita serie di risultati fino a trovare quello più adatto.

In uno scenario del genere non bisogna d'altra parte scordare la raccomandazione che OpenAI stessa pone in calce alle pagine di ChatGPT: «ChatGPT può commettere errori. Considera di verificare le informazioni importanti». Senza contare le questioni riguardanti l'imparzialità, un problema che peraltro affligge anche i motori di ricerca tradizionali.

Qualora non si sia soddisfatti delle risposte fornite da ChatGPT si può, direttamente da ChatGPT Search, eseguire una ricerca secondo metodi più usuali: cliccando sull'icona a forma di globo viene restituito un familiare elenco di risultati.

Il debutto della ricerca nel web ha effetti anche sulle conversazioni con il chatbot: ora esso include link alle fonti da cui trae le proprie informazioni e ai siti di notizie con cui OpenAI ha stretto un accordo di collaborazione.

ChatGPT Search è già disponibile per gli utenti dei livelli Plus e Team; presto lo sarà anche per quelli dei livelli Enterprise e Edu; quindi la ricerca sarà aperta a tutti, anche agli utenti della versione gratuita.