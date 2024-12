Intesa San Paolo, un lunedì di disservizi

Home banking inaccessibile e pagamenti difficoltosi stanno caratterizzando la giornata del 2 dicembre.

Immagine generata con DiffusionArt

Dopo tutti i disservizi legati a Wordline, un altro problema sta affliggendo i pagamenti e i servizi bancari online in Italia; questa volta, però, si tratta di uno scenario già visto nelle scorse settimane.

Per la quarta volta in meno di un mese nella giornata del 2 dicembre si sono verificati (e al momento in cui scriviamo sono ancora in corso) malfunzionamenti generali nei sistemi di Intesa San Paolo.

Pagamenti e online banking non funzionano o funzionano a singhiozzo in tutto il Paese, e ancora non ci sono informazioni ufficiali né sulle cause circa i tempi previsti per la risoluzione dei problemi.

È certamente un pessimo periodo per i servizi bancari online che ancora una volta stanno dimostrando tutta la propria fragilità.