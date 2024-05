USA, la tempesta solare ferma i trattori

I sistemi di semina che fanno affidamento sul GPS sono inaffidabili, proprio quando è ora di seminare il mais.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-05-2024] Commenti (1)

L'attività solare che è in corso in questi giorni ha regalato aurore boreali anche in luoghi in cui generalmente questo fenomeno non si verifica, ma ha anche creato qualche problema a certe apparecchiature tecnologiche.

In particolare, negli Stati Uniti gli agricoltori che fanno affidamento sui trattori John Deere guidati da sistemi GPS per seminare in maniera estremamente precisa ed efficiente si sono trovati in difficoltà.

La tempesta solare ha causato disservizi a singhiozzo al sistema di posizionamento globale, rendendo di fatto temporaneamente inutile la tecnologia di cui sono dotati i trattori: John Deere stessa ha raccomandato di non farvi affidamento perché potrebbe fornire informazioni errate sul posizionamento, causando guai al momento del raccolto.

Il sistema in questione è noto come Real-Time Kinematic System, che consente di stabilire con una precisione di un centimetro il posizionamento dei semi: in questo modo si sfrutta in maniera efficiente il terreno a disposizione.

La mancanza di affidabilità del segnale GPS fa venire meno questa accuratezza e, quando sarà il momento della raccolta, il sistema automatico AutoPath si aspetterà di trovare dei filari là dove essi non saranno.

Il fatto che tutto ciò stia avvenendo proprio nel momento migliore per la semina del mais rende il tutto ancora più frustrante: «Tutti i trattori se ne devono stare alla fine del campo, spenti a causa della tempesta solare» ha raccontato a 404 Media un agricoltore del Nebraska.