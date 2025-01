Lenovo, il laptop che si arrotola è realtà

Il Thinkbook Plus Gen 6 Rollable è un AI PC con schermo da 14 pollici che si può srotolare per raddoppiare lo spazio a disposizione.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-01-2025] Commenti (1)

Al Consumer Electronics Show di Las Vegas, la cui edizione di quest'anno si sta svolgendo in questi giorni, spesso le aziende presentano prodotti magari interessanti che però non arriveranno mai sugli scaffali, restando per sempre allo stadio di concept.

Nel caso di Lenovo, almeno uno dei prodotti presentati è già una realtà e sarà in vendita nei prossimi mesi: il Lenovo Thinkbook Plus Gen 6 Rollable AI PC.

Apparso nel 2017 sotto forma di prototipo, si fa notare particolarmente per una caratteristica: il display "arrotolabile".

Premendo un apposito pulsante, lo schermo OLED da 14 pollici si estende verso l'alto, assumendo un rapporto d'aspetto inusuale ma a tutti gli effetti raddoppiando lo spazio a disposizione, spesso carente quando si tratta di portatili.

Lenovo afferma di aver testato a fondo il meccanismo che srotola lo schermo, che può essere azionato senza esibire alcun problema per almeno 30.000 volte.

Una volta esteso, il display può essere usato come un unico schermo di dimensioni maggiori rispetto all'originale, oppure può venire configurato in modo tale che mostri due desktop sovrapposti, ciascuno con la sua barra delle applicazioni.

Per quanto riguarda la dotazione interna, il Thinkbook Plus 6 si basa su processore Intel Core Ultra 7 con chip grafico Intel Arc Xe2; supporta fino a 32 Gbyte di RAM LPDDR 5 e fino a 1 Tbyte di memoria interna. Vi sono poi una batteria da 66 Wh, supporto a Bluetooth 5.4 e Wi-Fi 7.

Come dicevamo all'inizio, il laptop arrotolabile - corrisponde alle caratteristiche richieste ai Copilot PC - sarà in vendita negli USA nei prossimi mesi al prezzo di 3.499 dollari. Al momento non ci sono notizie circa la sua disponibilità in Italia.