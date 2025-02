Office, spunta una versione gratis ma con la pubblicità

Bisogna anche sopportare qualche limitazione in Word, Excel e PowerPoint.

Chi voglia usare le applicazioni di Office (Word, Excel, PowerPoint e via di seguito) ha, a tutt'oggi, due alternative: acquistare una licenza perpetua, oppure sottoscrivere un abbonamento a Microsoft 365. Esiste anche una versione gratuita, ma è accessibile solo da un browser ed è limitata.

Senza clamore, però, l'azienda di Redmond ha iniziato a testare una terza possibilità: una versione di Office gratuita, che comprende solo le tre applicazioni principali ed è supportata dalla pubblicità.

I test sono stati condotti sul mercato indiano ma, non appena la notizia s'è sparsa, Microsoft ha provveduto immediatamente a placare i possibili entusiasmi: un portavoce ha confermato a PCWorld che l'azienda ha effettivamente «condotto un piccolo test» ma ha anche precisato che «al momento non ci sono piani per il lancio di una versione gratuita e supportata dalla pubblicità di Microsoft Office».

Gli spot in sé non sono troppo invadenti: ci sono alcuni banner ai lati, visibili in via permanente, e ogni tanto (alcune ore) viene mostrato un video della durata di 15 secondi.

Questa particolare versione di Office ha però alcune limitazioni: innanzitutto obbliga gli utenti a salvare i propri documenti in OneDrive, disabilitando il salvataggio in locale.

Inoltre, le applicazioni stesse sono in qualche modo limitate: per esempio Word non offre gli strumenti di disegno, le caselle di testo, certe opzioni per la formattazione dei paragrafi e altro ancora; in Excel mancano le tabelle pivot, le macro, il supporto alle intestazioni e ai piè di pagina e via di seguito; PowerPoint deve fare a meno del supporto alle diapositive personalizzate, alla dettatura, alle equazioni, ai simboli, alle macro e ad altro.

Al momento in cui scriviamo questa versione di Office può ancora essere scaricata dal sito di Microsoft.

Una volta ottenuto il file per l'installazione, questo va eseguito: il programma scaricherà la suite vera e propria e procederà all'installazione.

Completata l'operazione, apparirà la finestra di benvenuto, nella quale bisognerà selezionare l'opzione Skip for now; quindi, nella pagina successiva, le opzioni da scegliere sono Continue for free e Save to OneDrive.

Poiché si tratta di una versione di test, non è dato sapere quanto a lungo essa resterà a disposizione sul sito di Microsoft.