Bill Gates festeggia i 50 anni di Microsoft rilasciando il codice dell'Altair BASIC

In occasione del 50░ anniversario di Microsoft, celebrato il 4 aprile 2025, Bill Gates ha deciso di fare un "regalo" alla comunità tecnologica: ha pubblicato sul proprio blog il codice sorgente originale dell'Altair BASIC, il primo prodotto dell'azienda.

Questo codice, scritto da Gates e Paul Allen nel 1975 per l'Altair 8800, è un pezzo di storia dell'informatica, considerata l'espansione che Microsoft ha subito negli anni seguenti.

La storia dell'Altair BASIC ha peraltro dei risvolti curiosi che, secondo i maligni, già mostrano il modo di operare di Microsoft.

Gates e Allen ebbero l'idea leggendo dell'Altair 8800 sulla rivista Popular Electronics. Contattarono così MITS, l'azienda che lo produceva, affermando di aver pronto un interprete BASIC per quel computer.

L'interprete, in realtà, non esisteva ancora. Una volta ottenuto l'interesse di MITS - racconta Gates - lui e Allen lavorarono «notte e giorno per due mesi per creare il software che avevamo già promesso esistere» adoperando il PDP-10 di Harvard.

Il codice risultante, scritto in assembly per l'Intel 8080 e lungo 150 pagine, per Gates rappresenta «una rivoluzione», ricordando l'impatto che ha avuto non solo su Microsoft, ma sull'intera industria dei PC.