Trasporta il segnale fino a 8K e anche l'alimentazione fino a 480 Watt.

Arriva dalla Cina l'alternativa a HDMI e DisplayPort, e per la precisione dalla Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance, che riunisce oltre 50 aziende cinesi. Si chiama General Purpose Media Interface (GPMI) ed è stato ideato per trasportare non soltanto i dati, ma anche l'alimentazione.

GPMI è disponibile in due varianti: Type-B e Type-C. La versione Type-B utilizza un connettore proprietario e raggiunge una larghezza di banda massima di 192 Gbps, con una capacità di alimentazione fino a 480 watt. La variante Type-C, invece, è compatibile con lo standard USB-C e offre una larghezza di banda di 96 Gbps e una potenza di 240 watt.

Si tratta di caratteristiche grazie alle quali GPMI supera le capacità degli attuali standard HDMI 2.1, che arriva a 48 Gbps senza alimentazione, e DisplayPort 2.1, che offre fino a 80 Gbps. GPMI è in grado di supportare la trasmissione di contenuti in 8K e, grazie alla capacità di trasportare anche la corrente necessaria per l'alimentazione degli apparecchi, si propone come soluzione per ridurre il numero di cavi utilizzati.

Il monitor di un PC per esempio può essere alimentato direttamente dalla scheda video, almeno entro certi limiti: i consumi esagerati dei modelli più potenti sono eccessivi per quanto è in grado di offrire GPMI. Grazie a GPMI diventa anche possibile collegare al laptop uno schermo esterno e alimentarlo con un unico cavo.

Secondo quanto riporta il sito cinese Hkepc, la versione Type-C di GPMI è stata autorizzata per l'uso dall'USB Implementers Forum (USB-IF), garantendo la compatibilità con le porte USB-C esistenti. Diverse aziende, tra cui Huawei, Skyworth, Hisense e TCL, hanno dimostrato interesse verso l'integrazione dell'interfaccia GPMI nei loro futuri prodotti, come le Smart TV.