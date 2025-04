Copilot ora ricorda quello che gli dici

L'ultimo aggiornamento consente alla IA di crearsi un profilo dell'utente e di interagire con le applicazioni.

Immagine: Microsoft.

Microsoft ha apportato una serie di miglioramenti alla versione di Copilot integrata in Windows e disponibile anche come app per le piattaforme mobili; finalmente torna a essere una vera applicazione anziché una web application.

Una delle caratteristiche più rilevanti di questa nuova infornata di update è la capacità di Copilot di ricordare le informazioni condivise dall'utente con la IA.

Per esempio, l'assistente ora può tenere traccia di preferenze personali, come cibi preferiti o attività pianificate, e utilizzarle per offrire suggerimenti contestuali in future interazioni. Gli utenti possono scegliere quali informazioni far ricordare all'AI o disattivare completamente questa funzione tramite le impostazioni di privacy.

Microsoft stessa sembra consigliare di valutare con attenzione questa funzionalità: «Il punto importante è che tutto il Copilot è più di un'intelligenza artificiale, è vostro. Non ricorda solo quello che avete detto, ma anche chi siete»: dall'uso del PC ottiene un profilo piuttosto completo dell'utente, che potrebbe anche non essere contento di ciò.

Un'altra novità è Copilot Vision, che consente all'assistente di analizzare ciò che appare sullo schermo del dispositivo. Su Windows, questa funzione permette a Copilot di leggere e interagire con il contenuto di applicazioni, schede del browser o file aperti; può così suggerire azioni come avviare una ricerca o modificare impostazioni in base al contesto.

Nella versione mobile, Copilot Vision può riconoscere immagini catturate dalla fotocamera dello smartphone o caricate dall'utente, fornendo risposte a domande su edifici storici, piante o altri oggetti visibili.

Microsoft ha introdotto anche Actions: questa funzionalità permette a Copilot di eseguire compiti pratici su siti web partner, come prenotare un tavolo al ristorante o acquistare biglietti. Inoltre, è stata aggiunta un'opzione per generare podcast personalizzati basati sugli interessi dell'utente: vengono creati contenuti audio con voci sintetiche che simulano conversazioni su argomenti selezionati.

Tutti gli aggiornamenti sono in fase di distribuzione graduale a partire dal 4 aprile 2025. Microsoft ha puntualizzato che potrebbero non essere immediatamente disponibili per tutti gli utenti in tutti i mercati.

Tutti gli aggiornamenti sono raccontati in dettaglio (in inglese) sul blog ufficiale di Microsoft.