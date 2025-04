Tutti i Mac Mini Intel da oggi sono obsoleti o vintage

Riparare i vecchi sistemi diventa sempre più difficile, se non impossibile.

Se siete in possesso di un Mac Mini con processore Intel, sappiate che ora avete ufficialmente tra le mani un prodotto vintage o addirittura obsoleto.

Ad affermarlo è Apple stessa la quale, aggiornando la lista di prodotti vintage e obsoleti, ha incluso per l'appunto tutti i Mac Mini con processore Intel. Per la precisione, i Mac Mini Intel sono stati classificati come "vintage" se fuori produzione da più di cinque ma meno di sette anni, e "obsoleti" se fuori produzione da oltre sette anni.

Un prodotto vintage, secondo Apple, è ancora idoneo per riparazioni presso gli Apple Store o i centri autorizzati, ma solo fino a esaurimento delle parti di ricambio disponibili, cosa che generalmente accade dopo un paio d'anni dopo la fine della produzione.

I Mac Mini classificati come obsoleti, invece, non possono più essere riparati ufficialmente da Apple, né ricevere supporto hardware, poiché le componenti non sono più disponibili.

L'abbandono definitivo della piattaforma basata su Intel non è certo una sorpresa; tuttavia, considerata la longevità che di solito caratterizza i Mac, è una seccatura, soprattutto per quanti si affidano a software o configurazioni specifiche ottimizzate per architetture Intel e non possono passare alla più moderna Apple Silicon.

Per esempio, chi utilizza Boot Camp per eseguire Windows su Mac non può farlo nativamente sui modelli Apple Silicon. E' un limite che potrebbe spingere alcuni a mantenere in vita i loro vecchi Mac Mini Intel il più a lungo possibile, ma con difficoltà: le riparazioni ora diventano molto difficili se non impossibili.