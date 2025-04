Il lettore di eBook a colori che si piega come un libro

Il MooInk V supporta fino a 50.000 colori e sta comodamente in una tasca.

Nel panorama degli e-reader MooInk V, sviluppato da Readmoo e mostratosi per la prima volta in pubblico alla Touch Taiwan Exhibition, è qualcosa di particolare.

È infatti il primo lettore di eBook al mondo dotato di un display e-ink a colori pieghevole da 8 pollici.

Lo schermo è infatti un display e-ink Gallery a colori che supporta fino a 50.000 tonalità e una risoluzione di 300 PPI (punti per pollice) sia per contenuti in bianco e nero che a colori.

A differenza della tecnologia e-ink Kaleido, più comune ma limitata a 4.096 colori e con una risoluzione ridotta (150 PPI) per i contenuti colorati, il Gallery offre una saturazione cromatica superiore e testi più nitidi, che lo rendono - a detta dell'azienda - perfetto per fumetti, libri illustrati e persino manuali tecnici.

Readmoo spiega che, quando è piegato, il dispositivo è «abbastanza compatto da entrare nella tasca di un paio di jeans o di una giacca, mentre aperto offre una superficie di lettura ampia, ideale per libri di testo o graphic novel».

L'adozione di uno schermo e-ink, anziché di un display OLED (soluzione generalmente adottata per gli schermi pieghevoli), rende l'esperienza di lettura simile a quella che ci si aspetta da un e-reader, evitando i riflessi e offrendo un basso consumo energetico.

Il MooInk V ha un peso contenuto - 255 grammi - e il suo display è stato testato per resistere a oltre 200.000 operazioni di piegatura.

Sebbene sia già stato ufficialmente presentato, il MooInk V ancora non ha una data d'uscita, né un prezzo consigliato; Readmoo non ha nemmeno ancora rilasciato le specifiche complete (come la capacità della memoria interna e quella della batteria).

Altre curiosità che ci si aspetta vengano soddisfatte prima del lancio riguardano il sistema operativo prescelto - proprietario, o magari una versione di Android - e il supporto alle app di lettura popolari come Kindle o Kobo.

Inoltre, è bene ricordare che i display e-ink Gallery, pur offrendo colori vividi, hanno tassi di aggiornamento più lenti rispetto ai Kaleido: ciò potrebbe scontentare qualche utente durante la visualizzazione di contenuti dinamici.