Microsoft allunga il supporto a Office sotto Windows 10

Le app della suite continueranno a ricevere aggiornamenti anche dopo che il sistema operativo avrà smesso.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-05-2025] Commenti (1)

Microsoft ha preso una decisione abbastanza curiosa che involve quanti usano la suite Office 365 (o Microsoft 365, come si chiama ora) sotto Windows 10. Mentre fino a poco fa pareva che il supporto alle applicazioni di Office usate sotto Windows 10 sarebbe terminato insieme al supporto al sistema operativo, ossia il 14 ottobre 2025, ora le cose sono cambiate.

Il supporto a Office proseguirà: le diverse versioni della suite continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al 2028. Ciò significa che, mentre Windows 10 non riceverà più aggiornamenti ufficiali dopo quella data, gli utenti potranno continuare a utilizzare in sicurezza software come Word, Excel e PowerPoint per altri tre anni: le patch di sicurezza saranno garantite fino al 10 ottobre 2028.

L'estensione del supporto per Office pare essere una risposta alle esigenze di aziende e utenti che non sono ancora pronti a passare a Windows 11: esso è un sistema operativo che ha ricevuto critiche per i requisiti hardware più stringenti e per alcune scelte di design non troppo apprezzate, come il rinnovato menu Start.

«Per aiutare a mantenere la sicurezza mentre si effettua la transizione a Windows 11, continueremo a fornire aggiornamenti di sicurezza per Microsoft 365 Apps su Windows 10 per tre anni dopo la fine del supporto del sistema operativo» scrive infatti Microsoft sul proprio sito.

La perplessità nasce dal fatto che, anche se le applicazioni di Office continueranno a essere aggiornate, senza aggiornamenti per Windows 10 il sistema stesso diventerà vulnerabile a nuove minacce.