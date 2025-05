Red Hat Enterprise Linux 10: IA e sicurezza post-quantistica

L'ultima versione della distribuzione dedicata alla aziende integra una intelligenza artificiale generativa per aiutare gli amministratori di sistema.

Immagine: Red Hat.

Red Hat ha annunciato il rilascio di Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10, nuova versione della distribuzione dedicata alle aziende: è una versione che segna un passo deciso verso l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'IT aziendale.

Una delle novità più rilevanti è l'introduzione di Lightspeed, un assistente basato su intelligenza artificiale generativa integrato direttamente nella riga di comando. Lightspeed permette agli amministratori di sistema di ottenere risposte immediate a domande tecniche, eliminando la necessità di lunghe ricerche nella documentazione.

Che si tratti di configurare un server o risolvere un problema, questo strumento promette di semplificare la vita sia ai professionisti esperti sia a chi sta magari muovendo i primi passi nell'amministrazione dei sistemi e può avere più bisogno dei colleghi esperti.

Sul fronte della sicurezza, RHEL 10 offre supporto alla crittografia post-quantistica: è una risposta alle minacce che i computer quantistici potrebbero rappresentare in futuro.

Librerie come OpenSSL, GnuTLS, NSS e OpenSSH ora includono opzioni resistenti al calcolo quantistico, promettendo una protezione a lungo termine per i dati aziendali.

L'evoluzione di RHEL 10 è il risultato di un percorso collaborativo che parte dalla comunità Fedora e passa attraverso CentOS Stream prima di arrivare agli utenti finali.

RHEL 10 si basa sul kernel 6.11.0; rispetto alla versione precedente ha ampliato il supporto per nuove architetture, come RISC-V, in collaborazione con SiFive. Mantiene inoltre la compatibilità con piattaforme cloud come AWS, Google Cloud e Microsoft Azure.