Le cuffie di Hermès da 15.000 dollari

Più un oggetto da collezione che un dispositivo audio. Promettono un suono eccezionale.

[03-06-2025]

Immagine: Hermès

Hermès, il celebre marchio francese di oggetti di lusso, ha deciso di entrare nel mondo dell'audio con un prodotto che vuole unire tecnologia e alta moda: un paio di cuffie da 15.000 dollari. Lanciate dalla divisione Ateliers Horizons e Disponibili già in alcuni mercati pilota, come i Paesi Bassi, sono attese nei negozi selezionati Hermès a partire dall'estate 2025.

Le cuffie si distinguono per il design, ispirato alla borsa Kelly, con pelle di vitello cucita a mano e finiture metalliche disponibili in colore naturale ma anche nero, cioccolato, rosso H e blu di Prussia. Secondo quanto afferma l'azienda, queste cuffie non puntano solo sull'estetica, ma promettono un «suono Hermès» sviluppato in due anni di ricerca per offrire un'esperienza audio di altissimo livello.

I dettagli tecnici, come la durata della batteria o la presenza di cancellazione attiva del rumore, non sono ancora stati rivelati. Il design suggerisce l'uso di driver planari magnetici, una tecnologia apprezzata dagli audiofili per la sua chiarezza sonora.

È comunque evidente che queste cuffie non intendono competere marchi come Bose o Sony in termini di funzionalità tecnologiche, ma si rivolgono a un pubblico di nicchia che vede nel prodotto una sorta di opera d'arte indossabile, o un oggetto da collezione. La loro esclusività, già garantita dal prezzo, è ulteriormente accentuata dalla produzione limitata, con pochi esemplari disponibili solo in boutique selezionate. Per Hermès tutto ciò ha perfettamente senso, poiché il valore del prodotto non risiede nella qualità del suono, ma nell'esperienza di possedere un oggetto unico, realizzato con materiali di pregio e un'attenzione speciale ai dettagli.