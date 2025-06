Arriva iPadOS 26: l'Apple iPad eguaglia i PC desktop

Il tablet di Cupertino guadagna multitasking avanzato e intelligenza artificiale. Oltre alla capacità di ridimensionare e posizionare le finestre a piacere.

Immagine: Apple

Non è stato soltanto macOS a ricevere un importante aggiornamento all'ultima WWDC: anche iPadOS è stato rinnovato, come peraltro ci si aspettava.

Secondo Apple, iPadOS 26 è «il più grande aggiornamento nella storia dell'iPad». I cambiamenti riguardano ogni aspetto del sistema, dal design all'introduzione di funzionalità avanzate, fino all'integrazione profonda di Apple Intelligence. Come anche macOS, il sistema operativo dell'iPad introduce il design Liquid Glass: un'interfaccia «trasparente e dinamica che riflette l'ambiente circostante» con l'obiettivo di rendere l'esperienza visiva più fluida e piacevole. Il nuovo aspetto si applica a barre dei menu, icone, Control Center e app come Safari e Apple Music, con opzioni di personalizzazione in modalità chiara, scura o colorata.

Il cuore di iPadOS 26 è il nuovo sistema di gestione delle finestre: esso permette agli utenti di ridimensionare, posizionare e gestire più finestre contemporaneamente in maniera simile a quanto farebbero su un computer desktop, introducendo una libertà che finora era inedita nel mondo dei tablet. L'app File è stata potenziata con nuove opzioni di organizzazione, come la visualizzazione a elenco e cartelle personalizzabili con emoji; l'app Anteprima (Preview) arriva su iPad per gestire PDF con strumenti avanzati come il markup con Apple Pencil.

Apple Intelligence porta funzionalità come Live Translation per traduzioni in tempo reale in Messaggi e FaceTime e l'app Traduci (che supporta lingue come inglese, italiano, spagnolo e giapponese); Genmoji consente di creare emoji personalizzati; Image Playground serve invece per generare immagini da descrizioni o foto.

Su iPad arriva l'app Journal (Diario): con essa è possibile creare annotazioni che incorporano testi, disegni (anche realizzati con la Apple Pencil), foto e audio, anche in una modalità di visualizzazione basata su una mappa, per organizzare le varie note del diario in base alla posizione. L'app Messaggi si arricchisce di sfondi personalizzabili tramite Image Playground, sondaggi, indicatori di scrittura nei gruppi e supporto per Apple Cash (negli USA). Inoltre, l'app Telefono debutta su iPad con funzionalità come Hold Assist e Call Screening per filtrare le chiamate indesiderate.

Per i creatori di contenuti, iPadOS 26 offre strumenti avanzati per audio e video, come la selezione di input audio e attività in background; Apple Pencil Pro beneficia di nuove gesture e strumenti di scrittura sensibili alla pressione. Tuttavia, le funzioni legate a Apple Intelligence richiedono dispositivi con chip M1 o successivi, escludendo quindi alcuni iPad più vecchi con i processori della serie A.