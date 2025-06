Microsoft schernisce Apple: Liquid Glass di macOS 26 è solo un aggiornamento di Windows Vista

Il colosso di Redmond non ha perso l'occasione per tirare una frecciatina alla rivale. E non ha proprio tutti i torti.

Liquid Glass è il nuovo linguaggio di design adottato da Apple con il lancio di macOS 26. Non sono passate inosservate le somiglianze nell'aspetto con un certo sistema operativo di Microsoft... ricordato per lo più con disdegno: Windows Vista.

Le trasparenze di Liquid Glass ricordano infatti in maniera marcata lo stile Aero di tale vecchio sistema operativo di Microsoft. Sebbene l'aspetto di macOS Tahoe sia più coerente ed elegante di quello di Vista, non si può negare l'esistenza di un'apparente parentela. Questa caratteristica è così evidente che anche Microsoft se ne è accorta e ha colto l'occasione per creare un post a tema su Instagram: taggando Apple, ha condiviso un video che mostra l'interfaccia di Vista accompagnato dalla frase Just gonna leave this here, ossia: Questo lo lasciamo qui.

Il design Liquid Glass di macOS 26 utilizza effetti traslucidi, riflessi dinamici e animazioni: l'obiettivo è creare un'esperienza visiva che Apple paragona a una sorta di «vetro che riflette e rifrange l'ambiente circostante, adattandosi in tempo reale alla luce». Windows Aero faceva qualcosa del genere già poco meno di vent'anni fa, anche se lo esprimeva in modo meno poetico.

La comparazione tra Vista e macOS 26 ha lo spirito di un'amichevole derisione: Microsoft non intende accusare Apple di aver copiato. Tuttavia è evidente come i concetti presentati come novità siano già stati esplorati tempo addietro e non siano mai del tutto scomparsi. Pertanto non si può parlare di una riscoperta: dopotutto anche il Fluent Design System, introdotto con Windows 10 nel 2015, incorporava elementi trasparenti e sfocati. Certamente rispetto ad Aero il Liquid Glass di Apple beneficia di hardware moderno, con chip in grado di gestire effetti grafici complessi senza rallentamenti. Vista era invece noto per un consumo di risorse eccessivo per la gestione di quel che al tempo era la "nuova" interfaccia di Windows.

Al di là dell'umorismo, Liquid Glass ha ricevuto anche critiche serie: nel Web molti hanno lo considerano visivamente confusionario e meno leggibile del design precedente. Soprattutto gli utenti con difficoltà visive lamentano la trasparenza eccessiva in elementi come il Centro di Controllo.