Copilot Vision osserva lo schermo: la IA di Microsoft assiste l'utente in tempo reale

Immagine: Microsoft

Copilot diventa un po' più utile con il lancio di Copilot Vision: è una nuova funzionalità per Windows 10 e 11 disponibile per gli utenti negli Stati Uniti, con piani di espansione in altri Paesi non europei nei prossimi mesi. Questa funzione, integrata nell'app Copilot, consente all'intelligenza artificiale di "vedere" lo schermo dell'utente: in questo modo analizza in tempo reale il contenuto di applicazioni o di finestre del browser selezionate per fornire assistenza contestuale.

Copilot Vision si attiva tramite un'icona a forma di occhiali presente nell'app Copilot: essa permette agli utenti di scegliere fino a due applicazioni o finestre da condividere con la IA, in modo simile alla condivisione dello schermo in Microsoft Teams. Una volta attivata, la funzione analizza il contenuto visualizzato e offre suggerimenti, spiegazioni o istruzioni passo-passo tramite lo strumento Highlights. In questo modo Copilot si "rende conto" di quanto accade sullo schermo e può guidare gli utenti attraverso processi complessi. Identificando gli elementi che "vede" e collegando le informazioni tra le diverse finestre, rende l'interazione più rapida rispetto a quella con un assistente che si basa solo sul testo digitato dall'utente.

A differenza della controversa funzione Recall, che salva costantemente screenshot del desktop, Copilot Vision non è attivo di default: chi non desidera approfittarne ed è preoccupato per la propria privacy dovrebbe quindi poter stare tranquillo. Inoltre Copilot Vision mon cattura l'intero schermo, ma elabora soltanto il contenuto condiviso dall'utente in tempo reale. Il fatto che la IA possa osservare eventuali informazioni sensibili sullo schermo solleva comunque interrogativi sulla sicurezza dei dati; ma Microsoft sottolinea che la funzione è progettata per minimizzare i rischi.

In precedenza riservata agli abbonati a Copilot Pro, la funzione è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti negli Stati Uniti. Come già dicevamo, ancora non ci sono piani per un'espansione in Europa, a causa delle difficoltà poste dalla necessità di essere compatibili con le leggi della UE in materia di privacy.

Bisogna infine ricordare che Copilot Vision, come tutte le IA, non è infallibile. Può generare risposte non accurate, quelle generalmente note come "allucinazioni"; la sua efficacia dipende dalla capacità di interpretare correttamente il contesto visivo, che può non essere perfetta. Inoltre, la funzione è attualmente limitata a due finestre attive, il che potrebbe restringerne l'utilità in scenari multitasking complessi. Microsoft sta già testando ulteriori miglioramenti, come l'integrazione con Microsoft Edge per un'assistenza web in tempo reale.