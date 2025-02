Alexa con l'IA diventa un vero assistente digitale

Si chiama Alexa+ ed è in grado di svolgere compiti per conto dell'utente e conversare in maniera naturale.

Immagine: Amazon

Dopo anni di sviluppo, Amazon ha recentemente annunciato il lancio di Alexa+, una versione avanzata dell'assistente vocale Alexa, che integra funzionalità di intelligenza artificiale generativa come peraltro gli utenti chiedevano, sin dal debutto delle IA.

Alexa è per molti una presenza familiare in casa ma l'apparizione delle IA le ha fatto perdere un po' di smalto: l'effetto di meraviglia che poteva generare all'inizio della sua carriera oggi è decisamente spento; di qui, la necessità di una versione Plus.

Amazon afferma che, con l'introduzione di Alexa+, l'assistente vocale è in grado di gestire conversazioni più fluide e naturali, di ricordare meglio le preferenze personali degli utenti e di integrarsi in modo più efficace con applicazioni e servizi di terze parti.

L'assistente è ora in grado di ricordare il contesto di una conversazione, ottenendo come risultato un dialogo più simile a quello che si avrebbe con un essere umano.

Inoltre, ora Alexa+ diventa davvero ciò che Alexa prometteva di essere: un vero "assistente", capace di svolgere per conto dell'utente compiti che richiedono l'interazione con piattaforme ed esseri umani.

Uno degli esempi mostrati durante la presentazione della novità riguarda infatti la ricerca di un tecnico tramite la piattaforma Thumbtack: una volta che l'utente ha indicato le proprie richieste, Alexa+ è in grado di occuparsi del resto.

L'assistente è ora in grado di analizzare video, foto e documenti: se le si descrive la scena di un film presente su Amazon Prime Video, per esempio, Alexa+ è in grado di avviare la riproduzione del titolo e trovare esattamente quella scena.

Oppure è in grado di analizzare le registrazioni ottenuto dai dispositivi Ring per trovare determinati avvenimenti: si può chiedere ad Alexa+ di verificare se qualcuno abbia portato a passeggio il cane, o se il postino abbia suonato alla porta.

Alexa+ debutterà prossimamente negli Stati Uniti, dove sarà disponibile sui dispositivi Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Show 15 ed Echo Show 21, al costo di 20 dollari al mese per chi non ha un abbonamento Amazon Prime.

Chi invece è titolare di detto abbonamento, che negli USA costa 14,99 dollari al mese, troverà Alexa+ inclusa nel canone.

Dopo il rilascio iniziale, Alexa+ sbarcherà su altri dispositivi ma resterà limitata al mercato americano; solo in seguito sarà presa in considerazione l'espansione su altri mercati come quello italiano.