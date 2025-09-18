Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-09-2025]

poste dati dark web
Foto di Tommaso Pecchioli.

È stato messo in vendita nel dark web, da parte di qualcuno che si fa chiamare Disease, un database contenente oltre un milione di record associati a utenti di Poste Italiane. Disease ne ha pubblicato l'annuncio su BreachForums, un noto marketplace per dati rubati, offrendo in vendita informazioni personali come nomi, cognomi, codici fiscali, date di nascita, indirizzi email, password in chiaro e numeri di telefono. Per dimostrare la legittimità dei dati, l'hacker ha rilasciato un campione di 16 record: l'analisi, condotta da Andrea Draghetti e pubblicata su LinkedIn, indica che i dati non derivano da un attacco diretto ai server centrali di Poste Italiane ma da log di malware infostealer raccolti da dispositivi infetti degli utenti.

Draghetti ha incrociato gli indirizzi email del campione con database di intelligence come Hudson Rock, uno strumento che aggrega log da malware noti come RedLine, Raccoon e Vidar, rivelando che 15 su 16 email erano già presenti in compromissioni storiche risalenti a periodi precedenti al 2025. Ciò suggerisce che Disease abbia utilizzato credenziali rubate in breach passati per accedere in maniera automatizzata ai profili utente sul sito di Poste, estraendo dati aggiuntivi come codici fiscali e numeri di telefono direttamente dai profili personali. Al momento in cui scriviamo non è stato specificato un prezzo di vendita per l'intero database, ma informazioni simili su BreachForums vengono tipicamente offerti a partire da 0,01-0,05 USD per record, generando potenzialmente ricavi per migliaia di dollari.

Poste Italiane ha risposto rapidamente con un comunicato ufficiale, negando categoricamente un maxi-attacco ai propri sistemi: «Non si è verificata alcuna sottrazione, né trasferimento di dati dai sistemi informativi aziendali. L'operatività e la sicurezza dei servizi digitali non hanno subito compromissioni. Le credenziali pubblicate non provengono da una violazione dei sistemi del Gruppo». L'azienda ha confermato di collaborare con le autorità competenti, inclusa la Polizia Postale, per indagare sulla provenienza dei dati e ha ribadito che i servizi online rimangono pienamente operativi, senza interruzioni segnalate. In una nota inviata ai media, Poste ha sottolineato la priorità alla sicurezza dei clienti, consigliando di non divulgare mai credenziali, cambiare password periodicamente (almeno ogni 3-6 mesi) e evitare l'uso di password riutilizzate su più servizi.

Le implicazioni per gli utenti sono significative, anche in assenza di una violazione diretta. Con oltre un milione di record potenzialmente esposti, i rischi includono phishing mirato (spear phishing), furto d'identità e accesso non autorizzato a conti correnti o servizi SPID legati a PosteID. In Italia, dove Poste gestisce circa il 70% dei pagamenti digitali per pensioni e bollette, un tale leak potrebbe facilitare frodi su larga scala, come trasferimenti bancari fraudolenti o richieste di prestiti con dati falsi. Gli utenti colpiti potrebbero notare attività sospette come login da IP sconosciuti o email di reset password.

Articoli raccomandati:
Register.it, lo SPID diventa a pagamento: che cosa cambia e quali sono le tariff...
PosteMobile da Vodafone a TIM: cambio rete nel 2026. 5 milioni di utenti coinvol...
Poste Italiane, arriva l'app unificata: BancoPosta e PostePay addio
TIM torna italiana: le Poste ne prendono il controllo

La smentita aziendale e le indagini in corso forniscono rassicurazioni parziali, ma è bene che gli utenti si ricordino che il primo livello di protezione è gestito da loro stessi, monitorando gli account e adottando misure di sicurezza efficaci.

Ti raccomandiamo anche:
Il Governo potrebbe usare le Poste per fermare l'arrivo di Iliad in TIM
Il passaporto elettronico si farà alle Poste, anche nei comuni più gra...
Sempre più Stato nelle Telco italiane
Paypal e l'account Postfinance

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
SPID con le Poste, il riconoscimento adesso si paga
Spid creepshow, la sospensione

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Gli aspetti peggiori del mercato della telecomunicazione mobile sono:
Tariffe incomprensibili
Concorrenza tra operatori solo di facciata
Cellulari troppo complessi
Mancanza di offerte adatte alle vere necessità
Offerte tecnologiche superflue e costose

Mostra i risultati (3556 voti)
Settembre 2025
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
n. 3982 del 25-08-2025
La Danimarca saluta la posta cartacea: la consegna delle lettere terminerà alla fine dell'anno
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 18 settembre
2024
Amazon ai dipendenti: si torna tutti in ufficio
2023
Vetro rotto? Smartwatch nuovo
2022
LibreOffice diventa a pagamento
2021
Truffatori scavalcano le difese informatiche nella maniera più semplice
2020
Oculus Infinite Office
2019
Gli USA scaricano Huawei e sui portatili arriva Linux Deepin
2018
Google ammette: possono cambiare le impostazioni degli smartphone da remoto
2016
iOS 10 è arrivato, ma con qualche problema e un imbarazzo
2015
Il Ministero della Difesa sceglie LibreOffice
2014
L'auto di Renault che fa 100 km con un litro
2013
Apre in Italia il Google Store per acquistare Nexus e smartphone
2012
Canon EOS 6D, la reflex full-frame economica
2011
Guidava ubriaco l'auto di Barbie: patente sospesa
2010
Il C3 di Nokia è dedicato a Facebook
2009
Quando farsi la doccia è pericoloso
2008
Per Telecom non è tempo di vendere le Torri
2007
Il meglio dal forum Sicurezza
2006
Paolucci di Microsoft all'Enit
2005
Il cordless Voip di Skype
2003
Alan Friedman e Telecom Italia
2002
1 Kg di PC grazie!
2001
Da Trust un mouse che sembra un faser
Olimpo Informatico


 
web metrics