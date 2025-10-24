Il caso Bose e l'appello alla UE

Lampi di Cassandra/ Abituarsi alla morte nell'IoT, reloaded. La morte degli oggetti informatici è diventato un fatto comune e ricorrente.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-11-2025] Commenti (10)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte

Non c'è voluto molto. Questa è la vera notizia che giustifica questa esternazione, molto arrabbiata, di quella inguaribile ottimista della vostra profetessa preferita. La storia si ripete e lo farà sempre più velocemente. Anche più di quello che ci aspettavamo. Oggi una ripetizione ogni due giorni! Domani molte di più! Sempre di più!

I possessori di un altro oggetto dell'Internet delle Cose hanno ricevuto l'annuncio ferale. Il loro oggetto sta per morire, ma proprio morire: la casa produttrice stessa usa il termine end-of-life, cioè fine vita. Il funerale collettivo è fissato per il 18 febbraio 2026. «E ti saluto e sono», ripete ghignando Montalbano (sempre copiando Petronio). E stavolta morirà non un singolo prodotto, ma tutta una linea di sound bar intelligenti. Sono della Bose (sì, la Bose!), si tratta della serie SoundTouch.

Le soundbar continueranno a funzionare come altoparlanti zombie lobotomizzati, con il profilo di riproduzione e gli altri parametri congelati per sempre, mentre tutti gli altri setup finiranno nella sempre più grande zona morta del cloud. «Te l'avevamo detto?» diranno alcuni dei 24 incapaci lettori. «Dopotutto ogni oggetto informatico diventa inutile o si guasta, spesso anche dopo poco tempo». Chi ancora non avesse percepito la sostanza della cosa, magari per problemi di udito, merita la replica della traduzione in termini oggettivi.

Azienda non certo famosa per i prezzi economici, Bose ha venduto un prodotto consistente in un servizio funzionante (hardware + software + cloud) a molte persone, "ingannandole" e facendo loro credere di aver comprato un oggetto che era diventato di loro proprietà. A propria discrezione e guidata solo da considerazioni economiche, Bose decide di staccare la spina alla parte cloud e rende la serie di prodotti poco più che soprammobili, costati da un centinaio fino a un migliaio di dollari.

In assenza di norme precise riguardo la vendita di oggetti IoT, che impongano una corretta comunicazione di cosa si sta comprando e per quanto funzionerà, gli utenti informaticamente sprovveduti (quasi tutti) sono in balia delle aziende che, lo ricordiamo ancora una volta, sono entità non umane orientate solo al profitto.

Cassandra ha sempre avuto una moderata fiducia nelle capacità normative dell'Unione Europea e per questo lancia un appello, nel suo piccolo: «Commissari europei di rilevanza digitale e dotati di qualsiasi patrimonio genetico, per pietà, aiutate i vostri cittadini e magari, a essere ottimisti, l'intera umanità. Lo avete fatto altre volte e ci siete riusciti; per questo giustificate la vostra esistenza. Vi ricordate gli alimentatori dei cellulari? I prezzi del roaming telefonico?». Anche per conto degli incoscienti e dei pigri che stanno zitti e non fanno nulla, Cassandra vi prega!